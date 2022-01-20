Người đàn ông bị liệt bỗng dưng đi lại được sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Xã hội 20/01/2022 17:24

Không may gặp tai nạn ô-tô và bị liệt, thế nhưng ông Dularchand Munda ở Ấn Độ bỗng dưng đi lại và bắt đầu nói chuyện được sau khi tiêm vắc xin Covid-19.

Dẫn tin từ The Times of India (Ấn Độ), ông Dularchand Munda, 55 tuổi, sống ở làng Salgadih, thuộc bang Jharkhand (Ấn Độ) dù bị liệt nửa dưới cơ thể nhưng vẫn có thể nói chuyện được sau khi tiêm vaccine Covid-19. Theo đó, vụ tai nạn ô-tô khiến ông bị liệt nửa dưới cơ thể xảy ra vào năm 2017.

Một thời gian sau, ông cũng mất luôn khả năng nói chuyện. Dù thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng tình trạng của ông Munda vẫn không tiến triển.

Ngày 4/1 vưa qua, ông Dularchand Munda được tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên. Chỉ vài giờ sau, điều kỳ lạ đã xảy ra khi ông Munda bắt đầu có lại cảm giác ở chân và đi lại được. Ban đầu, ông chỉ có thể đứng trên 2 chân, sau đó thì bước đi được vài bước nếu có người dìu.

Người đàn ông bị liệt bỗng dưng đi lại được sau khi tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1
Ảnh minh hoa: Internet

Hiện tại, sức khỏe ông ngày càng tiến triển tích cực. Ông đã có thể tự chống gậy và bước đi được. Không những vậy còn có thể nói chuyện trở lại. “Tôi rất vui vì được tiêm vắc xin. Tôi đã có thể cử động chân mình sau khi tiêm vắc xin vào ngày 4.1. Tôi cũng nói chuyện lại được và đôi chân đã có thể bước đi” - ông Munda chia sẻ.

Truyền thông địa phương đến nay vẫn không tiết lộ ông Munda đã tiêm vắc xin Covid-19 của hãng nào. Câu chuyện về sự hồi phục thần kỳ của ông Munda khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Bản thân ông Munda cũng tin chắc rằng chính vắc xin Covid-19 đã giúp ông hồi phục.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế hiện vẫn đang nghiên cứu về điều này. Các nhà khoa học cho rằng một người có thể hồi phục sau 5 năm bị liệt thì phải có nguyên nhân hợp lý phía sau. Vì vậy, một nhóm các chuyên gia hiện đã tập hợp lại để phân tích bệnh sử và nghiên cứu trường hợp của ông Munda.

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