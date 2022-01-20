Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1 trường hợp nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 2.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, nữ học sinh tử vong là em P.H.N (sinh năm 2007, trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Em P.H.N đang là học sinh lớp 9A6 trường THCS Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

Theo đó, khoảng 8h20 ngày 16/1/2022, chị T.T.S (mẹ của cháu N) đưa cháu N. đến điểm tiêm chủng theo lịch hẹn, được tiếp đón và kiểm tra y tế.Trước khi tiêm, cháu N. và mẹ được tư vấn và giải thích về các phản ứng không mong muốn có thể xảy ra sau tiêm, cháu N. và mẹ đẻ ký cam kết đồng ý tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 và được tiêm lúc 8h51 cùng ngày.

Sau khi tiêm, cháu N. có biểu hiện tức ngực, khó thở nhẹ. Trạm y tế xã Minh Hạc đã xử trí ban đầu, chuyển cháu N. về Trung tâm Y tế huyện, và được chuyển về Bệnh viện tỉnh để cấp cứu và điều trị tiếp theo.

Ngày 17/1, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo cháu N. tử vong.

Liên quan tới vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, anh P.V.C (bác ruột của nữ sinh) cho biết, sau khi tiêm N vẫn nói chuyện bình thường, tuy nhiên sau khoảng 20 phút N có biểu hiện co giật. Các y bác sĩ tại điểm tiêm lập tức tiến hành cấp cứu và chuyển nữ sinh lên viện. Lên đến viện N nôn ra máu và được chuyển lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ thông báo tim nữ sinh đã ngừng đập gần 1 tiếng trước khi vào viện.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, các ban ngành đoàn thể và công an đã đến hỏi thăm, động viên gia đình. Gia đình cũng viết cam kết đây chỉ là sự cố nên không muốn khám nghiệm tử thi.

Ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, TP.HCM có 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng Tính từ 16h ngày 18/01 đến 16h ngày 19/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước

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