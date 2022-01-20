Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2: Nôn ra máu, tim ngừng đập trước khi được chuyển vào viện

Tin y tế 20/01/2022 17:04

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1 trường hợp nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 2.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, nữ học sinh tử vong là em P.H.N (sinh năm 2007, trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Em P.H.N đang là học sinh lớp 9A6 trường THCS Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

Theo đó, khoảng 8h20 ngày 16/1/2022, chị T.T.S (mẹ của cháu N) đưa cháu N. đến điểm tiêm chủng theo lịch hẹn, được tiếp đón và kiểm tra y tế.Trước khi tiêm, cháu N. và mẹ được tư vấn và giải thích về các phản ứng không mong muốn có thể xảy ra sau tiêm, cháu N. và mẹ đẻ ký cam kết đồng ý tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 và được tiêm lúc 8h51 cùng ngày.

Sau khi tiêm, cháu N. có biểu hiện tức ngực, khó thở nhẹ. Trạm y tế xã Minh Hạc đã xử trí ban đầu, chuyển cháu N. về Trung tâm Y tế huyện, và được chuyển về Bệnh viện tỉnh để cấp cứu và điều trị tiếp theo.

Ngày 17/1, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo cháu N. tử vong.

Liên quan tới vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, anh P.V.C (bác ruột của nữ sinh) cho biết, sau khi tiêm N vẫn nói chuyện bình thường, tuy nhiên sau khoảng 20 phút N có biểu hiện co giật. Các y bác sĩ tại điểm tiêm lập tức tiến hành cấp cứu và chuyển nữ sinh lên viện. Lên đến viện N nôn ra máu và được chuyển lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ thông báo tim nữ sinh đã ngừng đập gần 1 tiếng trước khi vào viện.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, các ban ngành đoàn thể và công an đã đến hỏi thăm, động viên gia đình. Gia đình cũng viết cam kết đây chỉ là sự cố nên không muốn khám nghiệm tử thi.

Ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, TP.HCM có 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng

Ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, TP.HCM có 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 18/01 đến 16h ngày 19/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong sau tiêm tiêm vaccine COVID-19 COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 16 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại