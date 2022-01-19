Các chuyên gia nhận định việc nhận biết được các triệu chứng nhiễm Omicron là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đã ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM. Tất cả 3 trường hợp này đều liên quan 1 người nhập cảnh. Sau khi phát hiện 3 ca nhiễm, Bệnh viện 30/4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) về các trường hợp trên.

Theo đó, ngày 15/1, Bệnh viện 30/4 nhận được một số mẫu đề nghị xét nghiệm RT-PCR. Ba người này có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi nên đến khám tại một phòng mạch tư, được lấy mẫu xét nghiệm (phết họng) sau đó gửi đến Bệnh viện 30/4 làm xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm bằng quy trình TapPath (Thermal Fisher Scientifie) tại đây phát hiện gen S bất thường. Trong khi PCR các gen mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện.

Đến ngày 16/1, các mẫu xét nghiệm được gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để thực hiện giải trình tự gen xác định biến thể của virus SARS-CoV-2. Chiều 18/1, kết quả của 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho thấy cả 3 bộ gen này thuộc biến thể Omicron. Ảnh minh họa: Internet Liên quan đến 3 ca nhiễm nói trên, Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin, ba bệnh nhân nhiễm Omicron là một người 35 tuổi ngụ huyện Bình Chánh, một người 31 tuổi ngụ quận 11 và một người 48 tuổi ngụ Gò Vấp. Ba người này có triệu chứng đau họng, chảy nước mũi nên đến khám tại một phòng khám tư. Nhờ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên tại Bệnh viện 30/4, đây được xem là 3 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện tại cộng đồng ở TP.HCM. Các trường hợp này cũng đã được báo cáo tới Sở Y tế TP.HCM. Theo tờ The Sun, một loạt các nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác. Báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh cho thấy nguy cơ nhập viện của Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với biến thể Delta. Việc nhận biết được các triệu chứng nhiễm Omicron là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của virus. Các triệu chứng nhiễm Omicron thường gặp ở người đã tiêm vaccine ở Anh là: - Sổ mũi - Viêm họng - Hắt xì - Đau đầu - Ho - Buồn nôn - Đau cơ - Bệnh tiêu chảy - Phát ban da

Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng 2.900 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1 Hiện toàn thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly; trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 135, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 220, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.517, cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.269, cơ sở thu dung quận, huyện 5.367 và theo dõi cách ly tại nhà 50.639.

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