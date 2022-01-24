Cục Trẻ em đề nghị Công an TP. Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bé gái bị găm đinh vào đầu

Nạn nhân là bé Đ.N.A (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội). Bé gái 3 tuổi bị Huyên bạo hành, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do có nhiều đinh găm trong đầu.

Liên quan đến vụ việc bé gái bị 9 dị vật được cho là đinh ghim vào đầu đang gây phẫn nộ nhiều ngày qua, mới đây, vào ngày 20/1, theo nguồn tin từ VTC News, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người

Bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Được biết, Nguyễn Trung Huyên là người tình của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi - mẹ cháu A.).

Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Người này cho hay có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này.

Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện.

"Lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân cháu A. kể lại.

Theo BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ này cho biết, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên chị đưa con gái đến viện.

Bệnh nhi được đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não. “Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất”, BS Kiên nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi Đ.N.A. có hình ảnh như bị đinh bắn vào hộp sọ.

Dẫn tin từ Công lý xã hội, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 đã kết nối với các đơn vị, chính quyền địa phương để xác minh, can thiệp hỗ trợ cháu A. Tổng đài cũng kết nối với bố cháu, nhưng bố bé không nắm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nghi ngờ con bị bạo hành.

Lãnh đạo Cục trẻ em cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi những thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé đến Tổng đài quá muộn.

Hình ảnh các vật thể lạ trong hộp sọ bé. - Ảnh: Báo Lao Động

Cũng theo nguồn tin trên, hiện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu.