Tình tiết mới vụ bé gái bị 9 chiếc đinh găm vào đầu: Nghi phạm bị điếc, sống kín tiếng với bà nội từ bé

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội 'Giết người'. Các quyết định trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tiếp đến, tháng 12/2021, thấy bé N.A. không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Gần đây nhất, khoảng 8 giờ ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó, Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Khoảng 16 giờ chiều 17/1, Huyên đón bé N.A. về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị L. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

Trước đó, chiều 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận tin báo về việc bé gái Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh.

Cha mẹ nghi phạm chỉ biết động viên nhau

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 20/1, trao đổi với phóng viên, ông N.T.H, bố của Huyên, cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cơ quan chức năng thông tin gì về con trai. Vợ chồng ông H chỉ nắm được trên báo chí và mạng xã hội.

“Sau khi biết tin, vợ chồng tôi rất bàng hoàng và buồn, chỉ biết động viên nhau. Người làm cha mẹ mà có con cái xảy ra chuyện như vậy cũng sốt ruột lắm. Mẹ Huyên mấy ngày hôm nay chỉ nằm một chỗ không dậy được” - ông H. vừa khóc, vừa nói với phóng viên rằng, trong đầu luôn mong sự việc không phải như vậy.

Đối tượng Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông H. cho biết, Huyên bị điếc và sống với bà nội từ bé. Huyên học hết lớp 12 rồi đi làm thợ mộc. Đến khi bà mất thì lại qua ở với bác. Thỉnh thoảng, hai bố con ông H cũng nói chuyện với nhau và Huyên có nhắc về mối quan hệ với bạn gái là chị L. “Ban đầu gia đình tôi không chấp nhận mối quan hệ này vì cháu nói bạn gái chưa có chồng con gì, nhưng sau đó lại bảo đã ly dị chồng và có 3 người con”- ông H cho biết. Tuy nhiên, khi Huyên kể với bố là bạn gái đang mang bầu, nên ông H nói nếu đúng là cháu mình thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Vẫn theo ông H, trước đây, ông cũng nghe chuyện bé A phải nhập viện và có nhắc nhở Huyên rằng “con cái phải chú ý chăm nuôi cẩn thận”.

Ngày 18/1, sau khi nghe tin về vụ việc bé A., ông đã tới căn nhà trọ của Huyên tại xã Cần Kiệm để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, đến nơi ông H. không gặp được vì con đang làm việc với cơ quan công an.

Còn theo gia đình chủ nhà trọ, Huyên cùng hai mẹ con chị L ở khá kín tiếng, không giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Buổi sáng 3 người họ chở nhau đi bằng chiếc xe máy, tối về nhà đóng kín cửa. “Khi họ đến thuê nhà chỉ có mình chị L nói chuyện, Huyên rất ít nói. Chị L còn đang mang bầu” - chủ nhà trọ cho biết

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.