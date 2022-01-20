TP.HCM: Linh hoạt việc cho trẻ đi học trở lại, không bắt buộc đối với trẻ mầm non

Xã hội 20/01/2022 09:09

Từ ngày 7/2/2022 (sau Tết Nguyên đán), TP.HCM sẽ tổ chức học tập trực tiếp đối với các khối lớp từ 1 đến 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, việc học sẽ được tổ chức linh hoạt theo tình hình dịch và không bắt buộc đối với trẻ mầm non.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 19/1, trao đổi về kế hoạch đến trường đối với bậc học mầm non, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TP.HCM) cho hay, trong năm ngày đầu tiên đi học trở lại, thành phố chia ra nhiệm vụ cụ thể của từng ngày học. Trong đó, tập trung vào các hoạt động hướng dẫn trẻ kỹ năng về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, các kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh.

TP.HCM: Linh hoạt việc cho trẻ đi học trở lại, không bắt buộc đối với trẻ mầm non - Ảnh 1

Theo đó, căn cứ vào đặc điểm tình hình dịch bệnh hiện nay của thành phố và sự thống nhất của Sở Y tế, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất lộ trình tổ chức học tập trực tiếp giai đoạn tiếp theo như sau:

Từ ngày 7/2/2022 (sau tết Nguyên đán): Tổ chức học tập trực tiếp đối với bậc học mầm non và các khối lớp từ 1 đến 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

Từ ngày 10 đến 13/2/2022: Cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.

Từ ngày 14/2/2022: Tổ chức đưa trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt và hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Chuẩn bị kỹ năng sống thích ứng an toàn

TP.HCM: Linh hoạt việc cho trẻ đi học trở lại, không bắt buộc đối với trẻ mầm non - Ảnh 2

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo, tọa đàm và truyền thông tạo đồng thuận xã hội để học sinh, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.

Việc ở nhà học trực tuyến thời gian dài khiến học sinh phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần như thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, ù tai… Ngoài ra, với học sinh lớp 1, 2 và lớp 6, đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc ở nhà học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng nội dung chương trình.

Phụ huynh cần trò chuyện với các con về việc tổ chức lại thời gian biểu sinh hoạt. Những dự định kế hoạch học tập của con sẽ diễn ra sắp tới. 

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng không nên quan trọng hóa vấn đề khiến trẻ càng thêm lo lắng mà chỉ nói để trẻ hiểu rằng đó là những kỹ năng, cách thức chúng ta bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh: Như việc con đeo khẩu trang hay rửa tay thường xuyên…

Cần hướng dẫn trẻ những kỹ năng bảo vệ an toàn khi đi học trở lại như:

Rửa tay đúng cách với nước sạch và xà phòng hoặc nước rửa tay khô thường xuyên. Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi chơi, đi học về nhà sau khi tiếp xúc với vật nuôi.

  • Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín.

  • Không đưa tay lên mắt mũi miệng.

  • Súc miệng họng thường xuyên bằng nước muối hoặc nước súc miệng.

  • Tránh tiếp súc với người bị sốt, ho, khó thở.

  • Đeo khẩu trang khi đi trên đường và khi tiếp xúc với người khác.

  • Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi. Vứt bỏ khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác có nắp đạy và rửa sạch tay.

  • Tránh chỗ tập trung đông người; không khạc nhổ bừa bãi…

Ảnh minh họa: Internet

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