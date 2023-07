Trong diễn biến mới nhất, K. người đi cùng Trần My đã lên tiếng sau vụ ẩu đả. Cô chia sẻ một dòng trạng thái rất dài để nói về sự việc vừa xảy ra vào hôm qua, hiện tại cô đang chờ bệnh viện cho kết quả giám định thương tật, và sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Cụ thể vì thấy Trần My là một người hiền và có phần lo sợ nên K. và 1 bạn tên là H.Y đi theo My đến shop Trang để My xin lỗi. K. đứng ở ngoài chờ nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy My ra và Trang có những hành động không tôn trọng My trên sóng livestream, chèn ép để thừa nhận bán hàng giả còn Trang Nemo mới bán hàng thật.

K. bức xúc vì thấy Trần My chịu phần thiệt về mình, K. nói với My "em chỉ sai khi lấy hình ảnh sản phẩm của Trang đăng bán, ngoài ra không phải hối lỗi bất cứ chuyện nào khác". Trang yêu cầu Khanh ra khỏi cửa hàng của mình vì là người không liên quan đến vụ việc, đôi bên bắt đầu nổ ra tranh cãi lớn. Sau đó, 6 -7 người lao vào đánh K. và chửi bới rất nặng lời. K. chỉ liên tục kêu khóc, quát lớn vì bị đánh rất đau.

Trên mặt K. hiện tại trên người nhiều vết thương, có dấu hiệu xuất huyết.

H.Y người đi chung với Trần My chứng kiến sự việc cũng chia sẻ, Trang cho 6-7 người đánh K.. Vụ việc Trang Nemo và Trần My đang khiến cõi mạng được phen "rúng động". Sau trận "quyết chiến" bằng bạo lực, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước thái độ và cách Trang xử lý vấn đề vào chiều hôm qua, có người cho rằng shop cũng nổi tiếng nhưng hành xử kém văn minh.

