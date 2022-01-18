Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Xã hội 18/01/2022 16:57

Nạn nhân tiết lộ cả người chị hiện vô cùng đau nhức, bầm tím nhưng không thể nhập viện vì vướng con chỉ gần 5 tháng tuổi. Đang chờ bệnh viện cho kết quả giám định thương tật.

Chiều 16/1, dân mạng liên tục lan truyền clip Trang Nemo - chủ shop thời trang nổi tiếng ở TP.HCM cho người xô xát với T.M - một cô gái nổi tiếng qua các livessream bán hàng trên mạng xã hội.

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 1

Trần My và Trang Nemo. (Ảnh chụp màn hình)

Trong diễn biến mới nhất, K. người đi cùng Trần My đã lên tiếng sau vụ ẩu đả. Cô chia sẻ một dòng trạng thái rất dài để nói về sự việc vừa xảy ra vào hôm qua, hiện tại cô đang chờ bệnh viện cho kết quả giám định thương tật, và sẽ nhờ pháp luật can thiệp. 

Cụ thể vì thấy Trần My là một người hiền và có phần lo sợ nên K. và 1 bạn tên là H.Y đi theo My đến shop Trang để My xin lỗi. K. đứng ở ngoài chờ nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy My ra và Trang có những hành động không tôn trọng My trên sóng livestream, chèn ép để thừa nhận bán hàng giả còn Trang Nemo mới bán hàng thật. 

K. bức xúc vì thấy Trần My chịu phần thiệt về mình, K. nói với My "em chỉ sai khi lấy hình ảnh sản phẩm của Trang đăng bán, ngoài ra không phải hối lỗi bất cứ chuyện nào khác". Trang yêu cầu Khanh ra khỏi cửa hàng của mình vì là người không liên quan đến vụ việc, đôi bên bắt đầu nổ ra tranh cãi lớn. Sau đó, 6 -7 người lao vào đánh K. và chửi bới rất nặng lời. K. chỉ liên tục kêu khóc, quát lớn vì bị đánh rất đau.

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 2

Đôi bên nổ ra tranh cãi lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 3

K. kể lại sự việc trên trang cá nhân. 

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 4

Trên mặt K. hiện tại trên người nhiều vết thương, có dấu hiệu xuất huyết.

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 5

Hoàng Yến người đi chung với Trần My chứng kiến sự việc chia sẻ trên trang cá nhân.

H.Y người đi chung với Trần My chứng kiến sự việc cũng chia sẻ, Trang cho 6-7 người đánh K.. Vụ việc Trang Nemo và Trần My đang khiến cõi mạng được phen "rúng động". Sau trận "quyết chiến" bằng bạo lực, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước thái độ và cách Trang xử lý vấn đề vào chiều hôm qua, có người cho rằng shop cũng nổi tiếng nhưng hành xử kém văn minh.

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 6

Một số bình luận bức xúc của cộng đồng mạng. 

Nạn nhân vụ 'Trang Nemo' tiết lộ gây SỐC: Tôi bị bầm hết người đang chờ kết quả giám định, sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 7

Sau vụ việc lần này Trang Nemo có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn trong việc kinh doanh.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ảnh: chụp màn hình, facebook K.

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