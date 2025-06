Danh tính doanh nghiệp sản xuất siro ăn ngon cho "Gia đình Hải Sen"

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt giam Lê Văn Hải (trú tại tỉnh Ninh Bình, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen") để điều tra tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cho biết kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “siro ăn ngon Hải Bé” xác định các chất gồm vitamin A, Calci, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe “siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả…