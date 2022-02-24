Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu mong muốn được chăm sóc con, bé vẫn hôn mê chưa thể phẫu thuật

Ông nội của bé N.A (3 tuổi) cho biết mẹ ruột bé những ngày qua bày tỏ mong muốn được vào bệnh viện chăm sóc con. Hiện, sức khỏe bé vẫn yếu, hôn mê và chưa thể phẫu thuật.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A (3 tuổi, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú cùng huyện) bạo hành, găm 9 chiếc đinh vào đầu. Sau 1 tháng từ khi vụ việc xảy ra, bé hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hình ảnh những chiếc đinh đóng vào đầu của cháu bé 3 tuổi. (Ảnh: Báo Lao Động) Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 24/2, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.) cho biết, gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của cháu và liên tục phải có người ở lại bên cạnh chăm sóc, theo dõi 24/24. Ông cho biết cháu gái hiện vẫn đang hôn mê, nằm bất động một chỗ, sức khỏe xấu. Vì vậy, các bác sĩ hiện vẫn chưa thể phẫu thuật để lấy đinh trong đầu cháu ra được.

Ông Chức cho biết gia đình hiện có nhiều người đang phải cách ly do mắc COVID-19 nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc đi lại trông nom cháu. “Tôi phải tạm lánh đi nơi khác hạn chế tiếp xúc với mọi người để còn vào viện mua thuốc men cho cháu khi bác sĩ yêu cầu”- ông Chức cho biết. Về mẹ ruột bé N.A. là chị N.T.L. (27 tuổi), ông Chức cho biết thời gian vừa qua, mẹ bé có gọi điện cho ông và mong muốn được vào thăm chăm sóc cháu. “Gia đình tôi không ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau, tuy nhiên, do dịch bệnh nên bệnh viện cũng hạn chế chỉ cho 1 người ở lại và phải được sự đồng ý của các bác sĩ” – ông Chức chia sẻ.

Chị L. - mẹ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu trong buổi trao đổi với luật sư. (Ảnh chụp màn hình) Trước đó, ngày 20/1, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi "Giết người". Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã nhiều lần hành hạ cháu N.A., vào ngày xảy ra vụ việc, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Chân dung Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thanh Niên) Chiều cùng ngày, chị L. đưa con đến Bệnh viện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh viện tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Thấy bé có dấu hiệu nặng, bệnh viện Thạch Thất chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, cháu A. được tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật được xác định là đinh ghim vào đầu.

Bệnh viện bác bỏ thông tin bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu qua cơn nguy kịch: Bé vẫn đang tiên lượng nặng Trước thông tin bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã qua cơn nguy kịch được lan truyền khắp mạng xã hội, phía bệnh viên Xanh Pôn sau đó đã lên tiếng bác bỏ và cho biết bé vẫn đang phải hồi sức tích cực.

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