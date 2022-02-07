Bệnh viện bác bỏ thông tin bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu qua cơn nguy kịch: Bé vẫn đang tiên lượng nặng

Xã hội 07/02/2022 14:17

Trước thông tin bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã qua cơn nguy kịch được lan truyền khắp mạng xã hội, phía bệnh viên Xanh Pôn sau đó đã lên tiếng bác bỏ và cho biết bé vẫn đang phải hồi sức tích cực.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, sau khi nhập viện đến nay đã hơn 2 tuần, tình hình sức khỏe của bé N.A. vẫn đang là điều được nhiều người mong chờ nhất. Sáng 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé đã qua cơn nguy kịch và đã có phản xạ tay chân.

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, bà Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Theo đó, bé A vẫn đang trong quá trình hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, tiên lượng vẫn nặng: "Có thông tin mới, phía bệnh viện sẽ thông tin với báo chí sau" - bà Hương cho biết.

Bệnh viện bác bỏ thông tin bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu qua cơn nguy kịch: Bé vẫn đang tiên lượng nặng - Ảnh 1
Bé N.A 3 tuổi, bị đóng đinh vào đầu vẫn đang tiên lượng nặng cần hồi sức tích cực (Ảnh: Internet)

Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh.

Liên quan đến vụ việc, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (bạn trai của mẹ ruột bé), 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". 

Bệnh viện bác bỏ thông tin bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu qua cơn nguy kịch: Bé vẫn đang tiên lượng nặng - Ảnh 2
Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: thanh niên)

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi ở nhà cùng cháu A., Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa...

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tin tưởng người tình, nghĩ rằng con chỉ nghịch dại, sốc khi biết sự việc

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tin tưởng người tình, nghĩ rằng con chỉ nghịch dại, sốc khi biết sự việc

Trong cuộc trò chuyện với luật sư, mẹ ruột bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu nhận xét bạn trai là người sống tình cảm, những lần đưa con vào việc cấp cứu chỉ nghĩ là do con nghịch dại và hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 3 tuổi bị đóng đinh sức khỏe bé gái bị đóng đinh bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 40 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 46 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số