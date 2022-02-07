Trước thông tin bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã qua cơn nguy kịch được lan truyền khắp mạng xã hội, phía bệnh viên Xanh Pôn sau đó đã lên tiếng bác bỏ và cho biết bé vẫn đang phải hồi sức tích cực.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, sau khi nhập viện đến nay đã hơn 2 tuần, tình hình sức khỏe của bé N.A. vẫn đang là điều được nhiều người mong chờ nhất. Sáng 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé đã qua cơn nguy kịch và đã có phản xạ tay chân. Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, bà Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Theo đó, bé A vẫn đang trong quá trình hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, tiên lượng vẫn nặng: "Có thông tin mới, phía bệnh viện sẽ thông tin với báo chí sau" - bà Hương cho biết.

Bé N.A 3 tuổi, bị đóng đinh vào đầu vẫn đang tiên lượng nặng cần hồi sức tích cực (Ảnh: Internet) Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh. Liên quan đến vụ việc, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (bạn trai của mẹ ruột bé), 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: thanh niên) Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi ở nhà cùng cháu A., Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa...

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tin tưởng người tình, nghĩ rằng con chỉ nghịch dại, sốc khi biết sự việc Trong cuộc trò chuyện với luật sư, mẹ ruột bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu nhận xét bạn trai là người sống tình cảm, những lần đưa con vào việc cấp cứu chỉ nghĩ là do con nghịch dại và hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-vien-bac-bo-thong-tin-be-3-tuoi-bi-dong-dinh-vao-dau-qua-con-nguy-kich-be-van-dang-tien-luong-nang-448913.html