Bé N.A 3 tuổi, bị đóng đinh vào đầu vẫn đang tiên lượng nặng cần hồi sức tích cực (Ảnh: Internet)

Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh.

Liên quan đến vụ việc, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (bạn trai của mẹ ruột bé), 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người".