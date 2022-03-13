Theo nguồn tin từ Dân Trí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xác nhận, bé Đ.N.A. ( bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu ) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.

Liên quan tới vụ việc, bác sĩ Trần Văn Trung - Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có những trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị về tình trạng bệnh nhi A. trong hơn 50 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

"Kể từ khi được đưa vào bệnh viện đến nay, cháu bé đã được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi. Cháu bé tử vong do vết thương quá nặng", đại diện bệnh viện cho hay.

Cụ thể, bác sĩ Trung cho biết, trường hợp của bé A. là một trường hợp nặng, đáp ứng điều trị không tốt. Do bệnh nhân nặng ngay từ đầu nên dù các bác sĩ rất cố gắng nhưng bệnh nhi không có tiến triển.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang cho thấy có đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao. Bác sĩ nói thêm: "Suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, bé A. luôn ở trong tình trạng hôn mê, bị tổn thương não không hồi phục. Chúng tôi cũng đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa khác để có phương án phẫu thuật rút đinh cho cháu, tuy nhiên sức khỏe cháu không đảm bảo nên chưa thể thực hiện phẫu thuật được".

9 dị vật là đinh ghim trong hộp sọ của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin của báo Giao thông, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi; SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên đã khai nhận hành vi bạo hành dã man bé H. Được biết, sau khi chị L. - mẹ bé A. ly hôn chồng thì chị và Huyên nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Đối tượng Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến tháng 9/2021, chị L., cháu A. và Huyên chuyển đến thuê trọ tại địa chỉ xã Canh Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Quá trình chung sống Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và sát hại cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 người.

Khoảng 8h ngày 17/1/2022, khi chị L. đi làm, Huyên hỏi nhưng cháu A. không trả lời nên đã tát cháu A nhiều lần rồi lấy đinh ghim vào đầu cháu A. Sau đó, Huyên đưa cháu đến nơi trông trẻ rồi về phòng trọ ngủ.

Khoảng 16h cùng ngày (17/1), người trông trẻ gọi điện cho Huyên đến đón cháu A. về. thì thấy cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khoẻ yếu, không đứng vững nên đã nhờ người trông trẻ bế cháu A. về phòng trọ. Khi về phòng trọ, chị L. gọi xe taxi đưa cháu A. đến Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội.

Lời khai của nghi phạm Huyên cũng thể hiện, gã đã nhiều lần hành hạ, để giết cháu A. Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha cùng với chai nước ngọt C2 để trong tủ lạnh rồi cho cháu A. uống. Khi chị L. phát hiện cháu A. uống nước C2 bị ngộ độc nên đã đưa cháu A. đi cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 11/2021, Huyên lại bắt cháu A nuốt 2 đinh ốc vít. Sau đó, chị L. đưa cháu A. đến Bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật. Không những thế, ngày 24/12/2021, sau khi uống rượu, Huyên thấy cháu A. không ngủ nên dùng tay đánh gãy tay phải cháu A. phải bó bột tại Bệnh viện Xanh Pôn.