NÓNG: Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ghim đinh vào đầu đã tử vong trong quá trình điều trị

Xã hội 12/03/2022 21:00

Cụ thể, theo phía bệnh viện, bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xác nhận, bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.

Trước khi tử vong, bé A. được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

"Kể từ khi được đưa vào bệnh viện đến nay, cháu bé đã được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi. Cháu bé tử vong do vết thương quá nặng", đại diện bệnh viện cho hay.

NÓNG: Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ghim đinh vào đầu đã tử vong trong quá trình điều trị - Ảnh 1
Bé gái bị nhân tình của mẹ bạo hành dã man - Ảnh: Internet

Liên quan tới vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, hiện, gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về địa phương lo hậu sự.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé nói dù gia đình mong muốn bác sĩ lấy kim trong đầu cháu ra nhưng không kịp. Gia đình cùng luật sư và công an đang làm việc với phía bệnh viện để tiến hành các thủ tục giám định pháp y. 

Như đã đưa tin trước đó, báo Lao động thông tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi nghi viêm màng não nên sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bé đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bac sĩ tiến hành đặt ống, chụp phim thì phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, chiều 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A.

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Hơn 1 tháng nhập viện điều trị, người nhà bé gái 3 tuổi cho biết, tình hình sức khỏe của cháu vẫn chưa có tiến triển gì khả quan.

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