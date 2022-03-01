Gia đình tiết lộ tình trạng sức khỏe bất thường của bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu sau hơn 1 tháng hôn mê?

Hơn 1 tháng nhập viện điều trị, người nhà bé gái 3 tuổi cho biết, tình hình sức khỏe của cháu vẫn chưa có tiến triển gì khả quan.

Vừa qua vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ dùng đinh găm vào đầu thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận. Bên cạnh theo dõi quá trình xét xử thì tình hình sức khỏe của bé gái cũng được mọi người đặc biệt quan tâm. Theo thông tin của Nhịp Sống Việt, sau hơn 1 tháng cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, hiện bé Đ.N.A. vẫn chưa có tiến triển khả quan trong quá trình điều trị. Tối 28/2, theo thông tin từ ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé Đỗ Ngọc A. cho biết, bé N.A đã có một số phản xạ của cơ thể cụ thể là cử động được chân. Tuy nhiên, huyết áp của bé gái tụt khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ.

"Bố cháu sau khi khỏi Covid-19 vừa vào thay cho tôi về chiều nay. Hơn 1 tháng nay sức khỏe của cháu vẫn không mấy khả quan. Hiện cháu vẫn hôn mê, sức khỏe yếu. Hôm qua cháu bị tụt huyết áp, sáng nay các bác sĩ định đưa cháu đi chụp chiếu nhưng đông quá phải đến chiều nay các bác sĩ mới đưa cả cháu cùng máy móc đi chụp. Đến giờ phút này gia đình chỉ còn trông cậy vào các bác sĩ chứ không biết làm thế nào, giờ có nóng ruột thì cháu vẫn vậy, gia đình chỉ biết hi vọng từng ngày" - ông Chức cho biết. Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ ghim đinh vào đầu vẫn đang hôn mê, sức khỏe yếu sau hơn 1 tháng điều trị - Ảnh: Báo Giao Thông Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của báo Giao thông, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi; SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên đã khai nhận hành vi bạo hành dã man bé H. Được biết, sau khi chị L. - mẹ bé A. ly hôn chồng thì chị và Huyên nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy bé gái bị 9 đinh găm vào đầu - Ảnh: Báo Giao Thông Đến tháng 9/2021, chị L., cháu A. và Huyên chuyển đến thuê trọ tại địa chỉ xã Canh Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Quá trình chung sống Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và sát hại cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 người. Khoảng 8h ngày 17/1/2022, khi chị L. đi làm, Huyên hỏi nhưng cháu A. không trả lời nên đã tát cháu A nhiều lần rồi lấy đinh ghim vào đầu cháu A. Sau đó, Huyên đưa cháu đến nơi trông trẻ rồi về phòng trọ ngủ. Khoảng 16h cùng ngày (17/1), người trông trẻ gọi điện cho Huyên đến đón cháu A. về. thì thấy cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khoẻ yếu, không đứng vững nên đã nhờ người trông trẻ bế cháu A. về phòng trọ. Khi về phòng trọ, chị L. gọi xe taxi đưa cháu A. đến Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. Lời khai của nghi phạm Huyên cũng thể hiện, gã đã nhiều lần hành hạ, để giết cháu A. Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha cùng với chai nước ngọt C2 để trong tủ lạnh rồi cho cháu A. uống. Khi chị L. phát hiện cháu A. uống nước C2 bị ngộ độc nên đã đưa cháu A. đi cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương. Tiếp đó, vào khoảng tháng 11/2021, Huyên lại bắt cháu A nuốt 2 đinh ốc vít. Sau đó, chị L. đưa cháu A. đến Bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật. Không những thế, ngày 24/12/2021, sau khi uống rượu, Huyên thấy cháu A. không ngủ nên dùng tay đánh gãy tay phải cháu A. phải bó bột tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ông nội cháu A. cho biết tình hình sức khỏe của cháu vẫn chưa tiến triển khả quan và thậm chí còn bị tụt huyết áp - Ảnh: Vietnamnet Căn cứ vào lời khai, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huyên, thu giữ một số vật chứng liên quan. Lời khai của nghi phạm Huyên khá trùng khớp với thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất vì lịch sử bệnh án của cháu A. khá nhiều.

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu mong muốn được chăm sóc con, bé vẫn hôn mê chưa thể phẫu thuật Ông nội của bé N.A (3 tuổi) cho biết mẹ ruột bé những ngày qua bày tỏ mong muốn được vào bệnh viện chăm sóc con. Hiện, sức khỏe bé vẫn yếu, hôn mê và chưa thể phẫu thuật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-bat-thuong-cua-be-gai-3-tuoi-bi-dinh-ghim-vao-dau-sau-hon-1-thang-hon-me-452749.html