Hiện nay, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ các hành vi do Nguyễn Trung Huyên (người tình của mẹ bé N.A) - nghi phạm được xác định đã đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé N.A.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ ghim 9 cây đinh trong đầu, sáng 14/2, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng Luật Hồng Hiển và cộng sự) cho biết, từ cuối tháng 1/2022, ông đã được Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thông báo về việc đủ điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Đ.N.A (cháu bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu ở Thạch Thất, Hà Nội).

Về mẹ của bé N.A, theo luật sư Hiển, trong cuộc gặp trước Tết Nguyên đán, chị L. nói mong muốn con sớm tỉnh lại. Đồng thời, chị cũng bày tỏ vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp lại chứ không biết còn cách nào nữa. "Nó chịu đau đớn nhiều quá rồi. Đây là do em, thực sự là do em, em gián tiếp khiến nó như thế, em đẻ nó nuôi nó bao nhiêu năm..." - mẹ bé N.A nói với luật sư. Chị L. khẳng định rằng, chị không thể ngờ Huyên lại gây ra hành vi tàn độc như vậy với con gái mình và anh ta sẽ phải chịu tội với pháp luật.

Về sức khỏe của cháu N.A, luật sư Hiển cũng cho biết thông tin từ gia đình cháu, hiện nay, tình trạng vẫn chưa được cải thiện nhiều. Sau gần 1 tháng nằm điều trị, cháu vẫn hôn mê, chưa có chuyển biến tích cực và cũng chưa xác định được khi nào mới có thể phẫu thuật để gắp đinh trong đầu ra.

Hình ảnh bất thường trên sọ não của bệnh nhi - Ảnh: Lao động

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé N.A) cũng cho hay, do tình hình dịch bệnh nên phía bệnh viện yêu cầu và gia đình cũng hạn chế người ra vào để đảm bảo an toàn cho bé A. cũng như những bệnh nhân khác. Hiện tại, bố bé A. là anh Đỗ Hữu Chung đang trực tiếp theo dõi, hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc cho con gái ở bệnh viện.

"Hiện nay theo thông báo của các bác sĩ thì tình trạng của cháu vẫn nặng, chưa có dấu hiệu tỉnh. Các y, bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng, nhưng cũng chưa tiên lượng trước được điều gì. Gia đình chúng tôi chỉ mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến với cháu. Cháu còn quá nhỏ nên tôi rất hy vọng và mong cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này", ông Chức nói.

Mặt khác, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn cũng cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho cháu A. Hiện, sức khoẻ bệnh nhi nặng, đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Bệnh viện sẽ thông báo khi có thêm các thông tin mới về tình hình sức khỏe của bé.

Công an đưa bị can Huyên ra thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, theo báo Lao động đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi nghi viêm màng não nên sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bé đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bac sĩ tiến hành đặt ống, chụp phim thì phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, chiều 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A.