Sau 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe của bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tiến triển ra sao?

Xã hội 14/02/2022 14:36

Hiện bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu vẫn đang trong tình trạng hôn mê và chưa xác định được thời gian có thể phẫu thuật để gắp đinh ra.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ ghim 9 cây đinh trong đầu, sáng 14/2, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng Luật Hồng Hiển và cộng sự) cho biết, từ cuối tháng 1/2022, ông đã được Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thông báo về việc đủ điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Đ.N.A (cháu bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu ở Thạch Thất, Hà Nội).

Hiện nay, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ các hành vi do Nguyễn Trung Huyên (người tình của mẹ bé N.A) - nghi phạm được xác định đã đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé N.A.

Về sức khỏe của cháu N.A, luật sư Hiển cũng cho biết thông tin từ gia đình cháu, hiện nay, tình trạng vẫn chưa được cải thiện nhiều. Sau gần 1 tháng nằm điều trị, cháu vẫn hôn mê, chưa có chuyển biến tích cực và cũng chưa xác định được khi nào mới có thể phẫu thuật để gắp đinh trong đầu ra.

Về mẹ của bé N.A, theo luật sư Hiển, trong cuộc gặp trước Tết Nguyên đán, chị L. nói mong muốn con sớm tỉnh lại. Đồng thời, chị cũng bày tỏ vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp lại chứ không biết còn cách nào nữa. "Nó chịu đau đớn nhiều quá rồi. Đây là do em, thực sự là do em, em gián tiếp khiến nó như thế, em đẻ nó nuôi nó bao nhiêu năm..." - mẹ bé N.A nói với luật sư. Chị L. khẳng định rằng, chị không thể ngờ Huyên lại gây ra hành vi tàn độc như vậy với con gái mình và anh ta sẽ phải chịu tội với pháp luật.

Sau 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe của bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tiến triển ra sao? - Ảnh 1
Hình ảnh bất thường trên sọ não của bệnh nhi - Ảnh: Lao động

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé N.A) cũng cho hay, do tình hình dịch bệnh nên phía bệnh viện yêu cầu và gia đình cũng hạn chế người ra vào để đảm bảo an toàn cho bé A. cũng như những bệnh nhân khác. Hiện tại, bố bé A. là anh Đỗ Hữu Chung đang trực tiếp theo dõi, hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc cho con gái ở bệnh viện.

"Hiện nay theo thông báo của các bác sĩ thì tình trạng của cháu vẫn nặng, chưa có dấu hiệu tỉnh. Các y, bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng, nhưng cũng chưa tiên lượng trước được điều gì. Gia đình chúng tôi chỉ mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến với cháu. Cháu còn quá nhỏ nên tôi rất hy vọng và mong cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này", ông Chức nói.

Mặt khác, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn cũng cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho cháu A. Hiện, sức khoẻ bệnh nhi nặng, đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Bệnh viện sẽ thông báo khi có thêm các thông tin mới về tình hình sức khỏe của bé.

Sau 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe của bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tiến triển ra sao? - Ảnh 2
Công an đưa bị can Huyên ra thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, theo báo Lao động đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi nghi viêm màng não nên sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bé đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bac sĩ tiến hành đặt ống, chụp phim thì phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, chiều 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A.

Sức khoẻ của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' đóng đinh vào sọ não: 'Tình trạng bệnh nhân vẫn nặng'

Sức khoẻ của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' đóng đinh vào sọ não: 'Tình trạng bệnh nhân vẫn nặng'

Sáng ngày 9/2, Phó Giám Đốc Bệnh viện Xanh Pôn - Trần Liên Hương cho biết hiện bé vẫn đang tiếp tục hồi sức và tình trạng sức khỏe vẫn nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tình trạng sức khỏe hiện tại của bé 3 tuổi bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu tình trạng hiện tại của bé 3 tuổi bị đinh găm vào đầu

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 19 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số