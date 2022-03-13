Người vợ dùng dao đâm chết chồng qua lời kể của hàng xóm: Là người hiền lành, có vấn đề về thần kinh thời gian gần đây

Xã hội 13/03/2022 12:24

Do có mâu thuẫn và bị chồng đuổi đánh, người vợ đã cầm dao đâm vào ngực chồng tử vong. Qua lời kể hàng xóm, bà là người hiền lành, chăm chỉ, những năm trở lại đây có biểu hiện bất thường về thần kinh.

 

Dẫn tin từ VietNam Net, sáng 12/3, Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tạm giữ bà Nguyễn Thị Xuân T. (SN 1969) để điều tra hành vi sát hại chồng mình là ông Nguyễn Văn L. (SN 1969).

Đã 3 ngày kể từ khi vụ án mạng xảy ra, người dân trú tại khu phố 9, phường 5 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng. Chẳng ai ngờ một người được tiếng hiền lành, chăm chỉ, sống vì chồng con như bà Nguyễn Thị Xuân T. (SN: 1969) lại ra tay tước đoạt mạng sống của chồng.

Người vợ dùng dao đâm chết chồng qua lời kể của hàng xóm: Là người hiền lành, có vấn đề về thần kinh thời gian gần đây - Ảnh 1
Nghi phạm T. tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Công An)

Thông tin trên Pháp Luật và Bạn đọc, những hàng xóm sống gần nhà bà T. cho biết chồng bà T. không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề buôn bán ở chợ của bà T.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, bà T. có biểu hiện về thần kinh nên phải nghỉ buôn bán ở chợ, có khi phải nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều. Bà T. được tiếng là người sống hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, một đời vất vả sớm tối để lo cho chồng con. Hai vợ chồng có với nhau chỉ duy nhất một người con trai học tập và lập nghiệp ở Huế.

"Mấy năm gần đây bà Thu có vấn đề về thần kinh nên nghỉ buôn bán ở chợ. Bà Thu phải uống thuốc ngủ thường xuyên, có lần phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều. Thời gian gần đây ông L. thường xuyên uống rượu, chửi bới rồi đánh đập vợ. Hàng xóm nhiều lần phải qua can ngăn, hoà giải" - một người hàng xóm chia sẻ.

Bà T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và bị chồng đánh đập, nên hàng xóm nhiều lần phải đến can ngan, không ngờ đến nay lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Trước đó, dẫn tin từ báo Công An, khoảng 22h ngày 11/3, người dân khu phố 9, phường 5 (TP Đông Hà) đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà bà Thu. Khi chạy tới, bà Thu nói với mọi người là đã đâm chết chồng mình.

Người vợ dùng dao đâm chết chồng qua lời kể của hàng xóm: Là người hiền lành, có vấn đề về thần kinh thời gian gần đây - Ảnh 2
Tuyến đường dẫn vào nhà vợ chồng bà T. (Ảnh: VietNamNet)

Kiểm tra hiện trường, người dân bàng hoàng phát hiện ông L. nằm gục chết tại nhà tắm, trên người có vết dao đâm. Tại cơ quan điều tra, bà Thu khai nhận, tối 11/3 giữa bà và chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Bị chồng đuổi đánh, bà Thu cầm dao vào nhà tắm cố thủ.

Khi chồng đẩy cửa bước vào nhà tắm, bà Thu đã dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều tra, làm rõ.

 

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