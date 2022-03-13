Bé 3 tuổi bị đóng 10 chiếc đinh vào đầu qua đời: Kẻ đóng đinh đối diện với án tử hình?

Xã hội 13/03/2022 09:53

Với hành vi tàn nhẫn, máu lạnh dẫn đến hậu quả khiến bé N.A. tử vong, Nguyễn Trung Huyên có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân.

 

Tối ngày 12/3, sau gần 2 tháng điều trị vì bị đóng đinh vào đầu, bé Đ.N.A (3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội) đã tử vong. Trước đó, cháu bé bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) hành hung dã man và đóng nhiều chiếc đinh vào đầu. Ngày 20/01, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên để điều tra về tội “Giết người”.

Bé 3 tuổi bị đóng 10 chiếc đinh vào đầu qua đời: Kẻ đóng đinh đối diện với án tử hình? - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Với diễn biến là việc bé N.A. đã tử vong, đối tượng Nguyễn Trung Huyên có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất. Dẫn tin từ Zing News, luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền lợi cho bé gái cho biết do nạn nhân đã tử vong, Nguyễn Trung Huyên sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình của tội "Giết người".

Theo quy định của pháp luật thì hành vi giết người nếu nạn nhân không chết, được xác định là phạm tội chưa đạt, khi đó mức hình phạt cao nhất sẽ không quá 20 năm tù. Vì vậy, với trường hợp giết người mà hậu quả nạn nhân tử vong thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Bé 3 tuổi bị đóng 10 chiếc đinh vào đầu qua đời: Kẻ đóng đinh đối diện với án tử hình? - Ảnh 2
Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan công an, xác nhận những chiếc đinh đóng vào đầu bé A. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an Huyên khai nhận trong quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ bé.

Suốt khoảng thời gian chung sống cùng, Huyên đã nhiều lần hành hạ bé A. bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay.

Vào ngày xảy ra sự việc đóng đinh, Huyên khai nhận vào khoảng 8 giờ ngày 17/1, trong lúc chị L. vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg, đóng liên tục những chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé.

 

Bé 3 tuổi bị đóng 10 chiếc đinh vào đầu qua đời: Kẻ đóng đinh đối diện với án tử hình? - Ảnh 3
Hình ảnh chụp phần sọ não bé N.A. khi nhập viện. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin trên VOV, Huyên sau khi đóng đinh vào đầu bé đã đưa bé đi gửi và quay về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 16h chiều 17/1, sau khi đón bé về, chị L. - mẹ ruột bé thấy con gái trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững nên đã đưa vào bệnh viện. 

Công an huyện Thạch Thất sau đó nhận tin báo về việc bé gái Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có dị vật trong đầu. Ngay trong ngày 18/1, công an đã triệu tập Huyên và chị L. để làm việc, lấy lời khai.

 

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: "Con không còn đau đớn nữa"

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: "Con không còn đau đớn nữa"

Hàng chục người thân đã đến bệnh viện để nhận thi thể bé gái bị đóng đinh, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, bé được rút đinh khỏi đầu theo nguyện vọng của gia đình. Sau khi hỏa thiêu, tro cốt nạn nhân được đưa về quê an táng.

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