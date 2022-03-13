Mải mê chụp ảnh, thiếu niên trượt chân rơi xuống vực sâu bán đảo Sơn Trà

Xã hội 13/03/2022 11:40

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kịp thời cứu sống thiếu niên 15 tuổi bị trượt chân rớt xuống vực sâu khi mải mê chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà.

Theo VTC news đưa tin, tối 12/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Đà Nẵng giải cứu thành công thiếu niên bị rớt xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà. Dược biết, nạn nhân là anh Lê Văn Huy Khánh (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Mải mê chụp ảnh, thiếu niên trượt chân rơi xuống vực sâu bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn nỗ lực giải cứu nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của Dân Trí, trước đó, khoảng 17h30 cùng ngày, K. cùng bạn điều khiển xe máy lên bán đảo Sơn Trà chơi. Khi đến đoạn dốc gần khu nghỉ dưỡng, K. cùng bạn có xuống xe ngắm cảnh và chụp ảnh.

Tuy nhiên, do mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, nam thiếu niên bị trượt chân, ngã xuống vực sâu khoảng 15m. Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Do địa hình bán đảo Sơn Trà phức tạp nên công tác tiếp hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn phải dùng băng ca, ròng rọc để đưa nạn nhân ra khỏi vực. Về phía nạn nhân bị gãy xương đùi bên phải và được lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.

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