Vụ xe lao xuống vực sâu: 3 nạn nhân sống sót kỳ diệu kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội 09/02/2022 14:56

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 9/2 trên cung đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông (làng Bokrei, xã Đak Sơmei, H.Đak Đoa, Gia Lai) khiến 3 nạn nhân dù may mắn thoát chết nhưng vẫn chưa hết thảng thốt.

Rạng sáng 9/2 tại xã Đak Sơmei, Hà Đông, Gia Lai xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khi xe tải chở mì biển số 81-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi), thường trú tại địa chỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D thì mất lái, lao xuống vực.

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Xe tải lao xuống vực sâu (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Thanh Niên, khi vụ tai nạn xảy ra có tổng công 9 người trên xe, trong đó có 6 người bao gồm tài xế ngồi trên xe tải đã tử vong tại chỗ; 3 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, toàn bộ thân xe hư hại, bẹp dúm. Hàng tấn mì khô đổ vương vãi. Một khoảng dài cây rừng bị gãy rạp khi xe tải lao xuống vực.

Tai nạn xảy ra ngay tại khúc cua khá nguy hiểm, xe mất lái và đã lao xuống vực sâu khoảng 50m. Đây là loại xe tải 3 chân có trọng tải cả xe và hàng hóa khoảng 30 tấn. Trong khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực.

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Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Niên)

Trong 3 nạn nhân sống sót kỳ diệu sau vụ tai nạn, anh anh Guêm (23 tuổi) thường trú tại TT.Kon Dơng, H.Mang Yang vẫn chưa hết bàng hoàng; lời nói, ánh mắt của anh vẫn còn lộ vẻ thất thần dù đã qua cơn nguy kịch. Kể lại giây phút xe mất lái lao xuống vực sâu, anh bàng hoàng nói: 

“Tôi cùng những người khác lên xe tải chở mì tới địa điểm bốc xếp hàng. Lúc bị nạn, mọi người đang mệt mỏi vì bốc vác suốt nhiều giờ khá mệt; một số đang ngủ chập chờn. Lúc này tôi bỗng nghe tiếng nổ lớn, chiếc xe chúi đầu rơi xuống vực sâu. Mọi người bị lộn nhào trong xe. Riêng tôi bị ngất đi, toàn thân đau rát. Khi tỉnh dậy thì thấy nhiều người quanh mình bất tỉnh, máu me chảy đầy. Tôi bị vật gì đó đè lên người rất khó chịu. Một lúc sau, mọi người tới, tôi mới được kéo ra, đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo tôi bị đa chấn thương, tay chân bị gãy. Giờ vẫn rất khó chịu, đau đầu”, anh Guêm thuật lại.

Vụ xe lao xuống vực sâu: 3 nạn nhân sống sót kỳ diệu kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 3
Một trong số những nạn nhân may mắn sống sót (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài anh Guêm may mắn thoát chết còn có Gun (31 tuổi) và anh Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi) cùng trú tại H.Mang Yang. Riêng anh Vinh là trường hợp đặc biệt may mắn khi bị văng ra khỏi cửa trong khi xe tải lao xuống vực và chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

 

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