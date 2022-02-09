Phú Yên: 2 du khách tử vong khi đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn kéo ra biển

Xã hội 09/02/2022 10:21

Nhóm du khách 6 người đến đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (tỉnh Phú Yên) du lịch, trong đó, 4 người cùng nhau xuống ghềnh đá chụp ảnh thì bị sóng chồm lên kéo trôi ra biển khiến 2 người tử vong.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ông Phan Trần Vạn Huy - chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết 6 du khách từ huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. Trong lúc 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh thì bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển.

Sự việc thương tâm xảy ra trước sự chứng kiến bất lực của nhiều người. Trong số 4 người bị sóng kéo, chỉ có 2 người được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn. 2 nạn nhân là anh N.V.H. (26 tuổi, ở Ea Tân, huyện Krông Pắc) và chị L.T.H.N. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắc) bị cuốn trôi xa, được vớt lên và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Phú Yên: 2 du khách tử vong khi đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn kéo ra biển - Ảnh 1
Vùng biển Hòa Thạnh, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

 

Chiều 8/2, lãnh đạo xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã bàn giao thi thể 2 du khách chết đuối cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Các lãnh đạo xã đều khuyến cáo rằng bãi biển Phú Yên hầu hết là bãi ngang, mùa này sóng gió vẫn còn rất lớn, nhiều nơi xuất hiện dòng RIP, gây nguy hiểm đến tính mạng của người tắm biển hoặc khi bất cẩn.

Phú Yên: 2 du khách tử vong khi đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn kéo ra biển - Ảnh 2

Trước đó, ông Đ.N.Q. (65 tuổi) cũng bị sóng lớn cuốn, đánh kẹt vào gành đá ở khu vực biển danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: Tuổi Trẻ

 "Chúng tôi khuyến cáo du khách từ xa đến cũng như người dân địa phương chỉ nên tắm biển khi biển êm hoặc những vùng biển có cắm biển an toàn, nơi có lực lượng cứu hộ ứng trực. Còn khi biển có sóng lớn, nơi có biển cấm xuống biển (như ở Bãi Môn - Mũi Điện hiện nay), du khách chỉ nên tham quan trên bờ, không tắm biển, không chụp ảnh trên các gành đá trơn trợt, sóng bổ. Chỉ cần sơ sẩy tích tắc là có thể phải trả giá bằng tính mạng" - lãnh đạo xã nói. 

 

Nhập viện khám vì ngã võng, bé 4 tháng tuổi phát hiện thoát vị hoành: Ruột và dạ dày chui lên lồng ngực

Nhập viện khám vì ngã võng, bé 4 tháng tuổi phát hiện thoát vị hoành: Ruột và dạ dày chui lên lồng ngực

Bé gái 4 tuổi ở Sóc Trăng bị ngã võng ở độ cao gần 1 mét, đập đầu xuống gạch nền nhà. Sau ngã, bé quấy khóc, bú khó, nôn trớ liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   đứng ở ghềnh đá bị sóng cuốn đứng ở ghềnh đá chụp ảnh bị cuốn tử vong du khách tử vong

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số