Nhóm du khách 6 người đến đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (tỉnh Phú Yên) du lịch, trong đó, 4 người cùng nhau xuống ghềnh đá chụp ảnh thì bị sóng chồm lên kéo trôi ra biển khiến 2 người tử vong.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ông Phan Trần Vạn Huy - chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết 6 du khách từ huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. Trong lúc 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh thì bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển.

Sự việc thương tâm xảy ra trước sự chứng kiến bất lực của nhiều người. Trong số 4 người bị sóng kéo, chỉ có 2 người được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn. 2 nạn nhân là anh N.V.H. (26 tuổi, ở Ea Tân, huyện Krông Pắc) và chị L.T.H.N. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắc) bị cuốn trôi xa, được vớt lên và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Vùng biển Hòa Thạnh, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Chiều 8/2, lãnh đạo xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã bàn giao thi thể 2 du khách chết đuối cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Các lãnh đạo xã đều khuyến cáo rằng bãi biển Phú Yên hầu hết là bãi ngang, mùa này sóng gió vẫn còn rất lớn, nhiều nơi xuất hiện dòng RIP, gây nguy hiểm đến tính mạng của người tắm biển hoặc khi bất cẩn.

Trước đó, ông Đ.N.Q. (65 tuổi) cũng bị sóng lớn cuốn, đánh kẹt vào gành đá ở khu vực biển danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Chúng tôi khuyến cáo du khách từ xa đến cũng như người dân địa phương chỉ nên tắm biển khi biển êm hoặc những vùng biển có cắm biển an toàn, nơi có lực lượng cứu hộ ứng trực. Còn khi biển có sóng lớn, nơi có biển cấm xuống biển (như ở Bãi Môn - Mũi Điện hiện nay), du khách chỉ nên tham quan trên bờ, không tắm biển, không chụp ảnh trên các gành đá trơn trợt, sóng bổ. Chỉ cần sơ sẩy tích tắc là có thể phải trả giá bằng tính mạng" - lãnh đạo xã nói.

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