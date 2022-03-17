Phát hoảng với khối u buồng trứng chứa toàn tóc, da, sụn của bé gái 14 tuổi

Mới đây, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật khối u khổng lồ cho một bé gái 14 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, TS BS Nguyễn Hữu Trung, Giảng viên Bộ môn Sản, trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ông và ê kíp vừa phẫu thuật khối u khổng lồ cho một bé gái 14 tuổi. Trước đó, bé gái 14 tuổi đi khám thì tình cờ phát hiện khối u buồng trứng to khoảng 8 cm. Siêu âm mô tả một khối u thể đặc ở buồng trứng. Theo dõi 1 tháng thấy u có chiều hướng tăng kích thước và bé có cảm giác nặng vùng bụng nhiều hơn. Sau đó, các bác sĩ đã quyết định mổ nội soi. Mặc dù bé còn nhỏ nhưng bác sĩ vẫn phải cân nhắc bắt buộc phải mổ.



Sau khi theo dõi , các bác sĩ chẩn đoan bệnh nhi mắc u bì buồng trứng (teratoma). Khối u chứa đủ các thành phần điển hình của u bì ( da, lông, tóc, sụn...) và kích khoảng 10cm.

Những dị vật từ khối u của bé gái 14 tuổi - Ảnh: Infornet U bì buồng trứng là một loại u phát triển bên trong buồng trứng, có nguồn gốc từ một số tế bào mầm biệt hóa thành. Khi các tế bào mầm phát triển và biệt hóa sẽ tạo thành u quái trưởng thành hay u bì với cấu trúc chứa các mô tuyến bã, da, tóc, xương… U bì buồng trứng đa phần lành tình nhưng không điều trị kịp thời hoặc đúng cách, u nang bì buồng trứng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng sinh con của phụ nữ như: xoắn buồng trứng, phát triển thành ung thư,... Trường hợp những u này xuất hiện ở cả hai bên buồng trứng là cực kỳ nguy hiểm, bởi mức độ gây ra biến chứng của chúng rất lớn. Tuy nhiên, trường hợp này ít khi xảy ra, mà hầu hết u chỉ xuất hiện bên trái hoặc phải của buồng trứng.

Bệnh nhi được bác sĩ chẩn đoán u lớn buồng trứng phải và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u - Ảnh: Pháp luật Việt Nam Bên cạnh đó, Pháp luật Việt Nam đưa tin, tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, các bác sĩ cũng vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân Nguyễn B T (13 tuổi, trú tại TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với tình trạng đau bụng âm ỉ. Kết quả siêu âm ổ bụng có khối lớn buồng trứng phải kích thước 75x49mm. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán u lớn buồng trứng phải và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ngay sau đó ê kip phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật nội soi thành công loại bỏ khối u, bảo tồn buồng trứng, chức năng sinh sản cho bệnh nhân. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt. Theo bác sĩ Tô Thị Kim Quy – Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy: U thực thể buồng trứng là bệnh lý có thể gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì, chưa dậy thì đến người già > 80 tuổi. Do vậy các bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện và phẫu thuật điều trị sớm các khối u buồng trứng, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sẽ giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

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