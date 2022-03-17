TP.HCM: Thu giữ hơn 161.000 sản phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Xã hội 17/03/2022 09:50

Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm như thuốc tim mạch, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận Tân Phú.

Theo báo Tin tức/ TTXVN, chiều 16/3, Đội 1 – Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện hàng ngàn sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… nghi nhập lậu khi bất ngờ kiểm tra tại kho hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu NMD (chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế) ở địa chỉ 137A Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú (TP.HCM).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 khung sườn xe máy ngoại nhập, trong đó có 5 khung sườn bỉ gỉ sét và hơn 161.000 sản phẩm khác như mỹ phẩm, thuốc trị tiểu đường, tim mạch, thực phẩm chức năng.

TP.HCM: Thu giữ hơn 161.000 sản phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1
Lực lượng Cục Quản lý thị trường kiểm tra bên trong kho hàng - Ảnh: Tin tức/TTXVN

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Mạnh Duy (28 tuổi, chủ kho hàng) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn mua bán. Được biết, kho hàng chỉ mới hoạt động được hơn 1 tháng nay. Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ nước ngoài. Ước tính, giá trị lô hàng so với thị trường gần 4,7 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng trên để điều tra làm rõ.

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