Khi các nhân viên y tế nhắc nhở người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị chửi bới, lăng mạ và thậm chí hành hung…

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 16/3, ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Thị uỷ An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhân viên y tế bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, địa phương đã chỉ đạo Công an thị xã An Khê khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để các nhân viên y tế yên tâm công tác.

Cụ thể, trước đó, vào lúc 20h45’ ngày 15/3, bác sĩ Đặng Thị Thanh Nga cùng các điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Thu, Nguyễn Trung Phong và Nguyễn Thị Thảo trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm y tế thị xã theo phân công của đơn vị.

Lúc này, lực lượng tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Thị Mến (SN 1993, trú tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê) cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, không tiếp xúc, co rút tay chân, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được bác sĩ chẩn đoán “theo dõi hạ canxi huyết”.

Nơi các nhân viên y tế bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Công an TP.HCM, lúc này, thấy người nhà bệnh nhân không đeo khẩu trang nên điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Tuy nhiên, bất hợp tác với điều dưỡng, người nhà bệnh nhân chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế.

Khi điều dưỡng Thảo thực hiện y lệnh thì người nhà cản trở, không hợp tác để điều trị cho bệnh nhân và xông vào đánh điều dưỡng Thảo. Thấy vậy, điều dưỡng Nguyễn Như Phong đã lập tức vào can ngăn liền bị 2 người nhà dùng mũ bảo hiểm tấn công. Hậu quả khiến 2 điều dưỡng Thảo và Phong bị đa vết thương, sang chấn tâm lý nặng và không thể tiếp tục làm việc. Sự việc trên được toàn thể kíp trực và người nhà bệnh nhân chứng kiến.

