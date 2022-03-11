Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khẳng định, không có chuyện đơn vị độc quyền, ngăn chặn xe cấp cứu tư nhân vào bệnh viện.

Theo VOV đưa tin, Ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin xe cấp cứu bị chặn khi vào bệnh viện Đa khoa tỉnh này để chở bệnh nhân chuyển viện, gây chậm trễ dẫn đến bệnh nhân tử vong. Ông cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm: “Xe cứu thương phải đến tận cửa cấp cứu để đưa bệnh nhân lên xe. Còn cách bệnh viện phòng chống lây nhiễm, quy định xét nghiệm hay đồ bảo hộ như thế nào phải công khai để người dân biết. Việc đẩy bệnh nhân ra xe ngoài đường là hoàn toàn không đúng về chuyên môn cấp cứu. Vấn đề này, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi báo cáo. Nếu theo đúng như phản ánh thì sẽ nghiêm khắt kiểm điểm kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi”. Cụ thể, theo phản ánh, lúc 17h47 ngày 9/3, tại khu cấp cứu của Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Đinh Trung Thắng (18 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) được chẩn đoán chấn thương sọ não. Bác sĩ chỉ định nhập viện nhưng mẹ bệnh nhân xin chuyển ra TP. Đà Nẵng điều trị.

Gia đình đẩy băng ca đưa bệnh nhân ra xe cấp cứu chờ ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chở đi Đà Nẵng - Ảnh: Zingnews Theo thông tin của Zingnews, tối 9/3, gia đình gọi xe cấp cứu để chở cháu Thắng đi thì bị nhiều người ngăn chặn. Ông Bùi Văn Hòa - người nhà bệnh nhân thuật lại: "Chúng tôi năn nỉ họ nhiều lần nhưng họ nhất định không cho xe vào. Sau đó, chúng tôi phải đưa cháu trong tình trạng nguy kịch xuống băng ca di chuyển từ khu Cấp cứu ra ngoài cổng bệnh viện xa hơn 50m. Do chậm trễ dẫn đến cháu tôi bị tử vong". Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho hay, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về thông tin phản ánh trên. Theo ông Giới xác nhận, chiều 9/3, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có tiếp nhận bệnh nhân Thắng với chẩn đoán vết thương hở vùng đầu, tổn thương nội sọ. Tuy nhiên sau đó, mẹ bệnh nhân đã viết giấy không đồng ý nhập viện và xin chuyển lên tuyến trên. Do đó, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khẳng định, không có chuyện đơn vị độc quyền, ngăn chặn xe cấp cứu tư nhân vào bệnh viện.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - đại diện Tổ trực Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, thừa nhận là người lái xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân này đi Đà Nẵng. Khoảng 19h15 tối 9/3, ông Tuấn lái xe cấp cứu vào tiền sảnh của khu Cấp cứu Bệnh viện chờ để vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu của gia đình. "Do chờ lâu quá nên tôi lái xe ra khu vực chờ ngoài cổng bệnh viện để tránh chỗ cho xe cấp cứu khác vào. Trước khi rời đi, tôi nói với người nhà là khi nào xong thủ tục thì đẩy băng ca đưa bệnh nhân ra ngoài cổng để đưa đi Đà Nẵng cấp cứu" - ông Tuấn giải trình.

Quảng Ngãi: Bệnh nhân tử vong vì xe cấp cứu bị chặn, lãnh đạo bệnh viện nói gì? Sau vụ việc một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tử vong sau khi xe cấp cứu chở đi chuyển viện bị chặn ngoài cổng và buộc phải nằm trên băng ca cho người nhà đẩy đi, lãnh đạo nơi này đã chính thức lên tiếng.

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