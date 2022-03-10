Quảng Ngãi: Bệnh nhân tử vong vì xe cấp cứu bị chặn, lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Xã hội 10/03/2022 20:33

Sau vụ việc một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tử vong sau khi xe cấp cứu chở đi chuyển viện bị chặn ngoài cổng và buộc phải nằm trên băng ca cho người nhà đẩy đi, lãnh đạo nơi này đã chính thức lên tiếng.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, người nhà bệnh nhân, ông Bùi Văn Hòa cho biết, vào tối ngày 9/3 vừa qua, sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu và được chẩn đoán là chấn thương sọ não rất nặng. Vì vậy, gia đình bệnh nhân mới xin phép được chuyển người bệnh ra Đà Nẵng để điều trị và được bệnh viện chấp thuận.

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Gia đình phải dùng băng ca đưa người bệnh đến xe cứu thương với quãng đường dài 50 mét - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Tuy nhiên, sau khi xe cấp cứu được gia đình bệnh nhân gọi đã đến nơi thì lại bị nhiều người ngăn cản, không cho tiến vào trong khuôn viên bệnh viện. Vì thời gian cấp bách, gia đình quyết định sẽ dùng băng ca đẩy bệnh nhân một đoạn đường dài 50 mét ra khỏi khuôn viên bệnh viện và lên xe cứu thương.

Tuy nhiên, việc tự đẩy bệnh nhân đến xe cấp cứu đã khiến sức khỏe người bệnh yếu thêm. Vì vậy, dù được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong vào sáng ngày 10/3 và được gia đình đưa về nhà an táng.

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Người thân bệnh nhân bức xúc vì bị nhóm người chặn xe cấp cứu - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Được biết, vấn đề về xe cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi là thường xuyên xảy ra. Người dân sống xung quanh bệnh viện này cho hay, đã có những vụ việc tương tự từng xảy ra trong quá khứ khiến nhiều người nhức nhối.

Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, Bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã nắm được thông tin và làm báo cáo vụ việc gửi cho UBND tỉnh để giải trình. Tuy vậy, ông Giới cũng một mực khẳng định rằng không có chuyện xe cấp cứu bị chặn ở ngoài cổng, không được vào bệnh viện làm chậm trễ quá trình chuyển viện của bệnh nhân.

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Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khẳng định rằng không có chuyện xe cấp cứu bị chặn ở ngoài cổng, không được vào bệnh viện - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân trong câu chuyện trên nhập viện vào tối ngày 9/3, kết quả chẩn đoán là chấn thương sọ não mức độ vừa và được chỉ định nhập viện. Tuy vậy, mẹ ruột của bệnh nhân lại xin phép được chuyển người bệnh ra Đà Nẵng để điều trị.

"Sau khi được bệnh viện đồng ý chuyển viện, gia đình liên hệ tài xế xe cấp cứu của tư nhân đã quen biết trước đó để đưa bệnh nhân ra Đà Nẵng. Ban đầu, xe cấp cứu tư nhân vào khu vực cấp cứu nhưng vì chờ gia đình làm thủ tục chuyển viện quá lâu nên tài xế lái xe ra bên ngoài.

Lúc đó, tài xế để lại băng ca ở khu cấp cứu và hướng dẫn người nhà khi nào làm thủ tục xong thì đẩy băng ca cùng bệnh nhân ra ngoài ngõ để chở đi Đà Nẵng.” - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi giải thích.

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Bác sĩ Huỳnh Giới cho biết việc người nhà đưa bệnh nhân ra xe cứu thương nằm ngoài khuôn viên bệnh viện là chủ ý của tài xế - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bác sĩ Huỳnh Giới còn cho biết thêm rằng, vì mục đích an toàn trong mùa dịch, bệnh viện có quy định người nhà bệnh nhân cần phải báo biển số xe ô tô cứu thương hoặc biển số xe gia đình mình nếu muốn đưa các bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nặng, bệnh nhân hồi sức về nhà hoặc chuyển lên tuyến trên. Sau khi nắm được biển số xe thì lãnh đạo bệnh viện mới có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ cho xe đó vào trong bệnh viện để đưa bệnh nhân đi.

“Trước đây, các xe cứu thương hay giành giật bệnh nhân, thậm chí xảy ra đánh nhau. Chúng tôi cũng đã có báo với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và công an để quản lý việc này. Bệnh viện chỉ cho phép xe cứu thương của tư nhân vào khi người nhà yêu cầu.” - Bác sĩ Huỳnh Giới nói thêm.

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