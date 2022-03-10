Thông tin MỚI vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Nữ bị cáo duy nhất đã mãn hạn tù, hoãn bàn giao nhà của kẻ chủ mưu

Xã hội 10/03/2022 19:51

Bùi Thị Kim Thu - nữ bị cáo duy nhất trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên - đã mãn hạn tù, trở về địa phương sinh sống.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vừa qua Bùi Thị Kim Thu (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã mãn hạn tù, trở về địa phương sinh sống. Bùi Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công - kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh C.M.D (SN 1997) rúng động dư luận hồi Tết năm 2019.

Bùi Thị Kim Thu đã bị bắt và kết án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Bùi Thị Kim Thu là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án có 9 bị cáo.

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Bị cáo Bùi Thị Kim Thu - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 10/3, Cục Thi hành án dân sự đã phải tạm hoãn việc bàn giao ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công trong vụ án nữ sinh giao gà. Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên cho biết: "Theo kế hoạch thì sáng nay (10/3) sẽ bàn giao ngôi nhà của Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, do đây là tài sản chung của 2 vợ chồng nhưng lại thiếu đại diện chủ sở hữu, chỉ có một bên có mặt nên chúng tôi phải hoãn lại".

Theo đó, ngôi nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - nơi xảy ra vụ án nữ sinh giao gà thuộc quyền sở hữu của Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu. Hiện Bùi Thị Kim Thu đã chấp hành xong án phạt và được ra tù, theo quyết định của tòa án thì ngôi nhà sẽ được giao lại cho chủ sở hữu.

Tuy nhiên, sáng 10/3 một bên đại diện chủ sở hữu (con gái riêng của Bùi Văn Công - người được ủy quyền) vắng mặt, chỉ có Bùi Thị Kim Thu có mặt nên việc bàn giao phải hoãn lại.

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Lực lượng thi hành án có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công trong vụ án nữ sinh giao gà - Ảnh: báo Lao Động

Trước đó, vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại từng gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài. 

Cụ thể, theo nguồn tin từ Người Lao Động, tháng 12/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt các bị cáo trong vụ án nói trên với mức án phạt sau:

Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: 10 năm tù tội Hiếp dâm.

Cầm Văn Chương: 9 năm tù tội Hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

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