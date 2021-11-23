Người dân đã tá hoả phát hiện thi thể một người phụ nữ bị sát hại, giấu trong núi và đã báo tin tới trụ sở công an.

Theo Dân Việt đưa tin, ngày 23/11, một lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị sát hại, thi thể giấu trong núi trên địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.

Cụ thể, trước đó, trưa 22/11, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ đang phân huỷ tại một ngọn núi thuộc xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo một số người dân đi qua khu vực núi ở xã Quyết Thắng này cho biết, đã phát hiện mùi hôi thối nên đã tìm đến và tá hoả phát hiện một người phụ nữ tử vong. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại, trên cơ thể có vết thương sau đó thi thể bị giấu trong ngọn núi vắng người qua lại.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng thông tin nạn nhân làm nghề bán gà tại chợ Quyết Thắng, thường đi giao gà khi khách có yêu cầu đặt mua.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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