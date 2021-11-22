Huế: Phát thông báo tìm tung tích thi thể người phụ nữ trên sông Hương

Xã hội 22/11/2021 15:39

Thi thể một người phụ nữ được phát hiện nổi trên sông Hương, đoạn thuộc phường Hương Vinh, TP. Huế (Thừa Thiên Huế).

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 22/11, Công an TP. Huế vừa phát thông báo về việc tiến hành truy tìm tung tích cho tử thi phát hiện trên sông Hương. Cụ thể, trước đó, 8h sáng ngày 18/11, tại đoạn sông Hương chảy qua Tổ 2 (phường Hương Vinh, TP. Huế), quần chúng nhân dân đã phát hiện một thi thể nữ giới.

Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân khoảng 45-50 tuổi; Chiều cao: khoảng 1m57; Kiểu tóc: tóc dài búi cao; Trang phục: Mặc áo thun vải ngắn tay có cổ, màu nâu có chấm đen nhãn hiệu BALENCIAGA, quần dài vải màu vàng. Trên tử thi phát hiện có 1 vòng và 1 nhẫn có đính hạt.

Huế: Phát thông báo tìm tung tích thi thể người phụ nữ trên sông Hương - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ được phát hiện trên sông Hương - Ảnh: GiadinhNet

Nếu phát hiện các thông tin có liên quan thì thông báo về Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Huế theo địa chỉ: 01 Võ Văn Tần (phường Phú Nhuận, TP. Huế). Điện thoại: 0234.3823279 để phối hợp giải quyết.

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Gia đình nghi phạm có hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai biến nên đi đứng khó khăn, mẹ già yếu cũng không làm được gì.

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