Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích sau khi chạy theo trái bóng

Xã hội 26/10/2021 13:50

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, trưa 26/10, ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi mất tích vào 2 ngày trước. Ông Đại cho biết:

"Hiện thi thể cháu đã được tìm thấy trên sông Lam đoạn thuộc địa phận xã Hưng Hòa (TP. Vinh, cách chỗ cháu mất tích khoảng chừng hơn 3km). Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu bị sẩy chân dẫn đến đuối nước và trôi dạt về địa phận xã Hưng Hòa".

Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích sau khi chạy theo trái bóng - Ảnh 1
Nhiều thuyền của người dân chèo chạy dọc sông Vinh để tìm kiếm cháu Tuấn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Cụ thể, trước đó, chiều 24/10, cháu Nguyễn Anh Tuấn (8 tuổi, trú tại khối 2, phường Trung Đô) chơi đá bóng cùng bạn ở đường gần nhà. Quả bóng bị lăn xuống sông Vinh thì cả 2 đến mép sông để tìm cách lấy bóng. Sau đó, người bạn của Tuấn đã chạy đi kiếm sào để vớt bóng nhưng quay trở lại thì không thấy Tuấn đâu nữa.

Sau khi gia đình biết tin và không tìm thấy nên đã lập tức trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng người dân để hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được tin báo, phường Trung Đô đã cử lực lượng phối hợp với Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tìm kiếm cháu dọc khu vực sông Vinh.

Được biết, cháu Tuấn đang học lớp 3, gia đình cháu có hoàn cảnh khá éo le khi bố mẹ ly hôn, hàng ngày Tuấn sống cùng bà nội.

Bé trai 8 tuổi mất tích sau khi đuổi theo tìm quả bóng bị rơi xuống sông Vinh

Bé trai 8 tuổi mất tích sau khi đuổi theo tìm quả bóng bị rơi xuống sông Vinh

Đến 11 giờ 30 phút sáng 25/10, tung tích của cháu bé vẫn chưa được tìm thấy, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích trên địa bàn phường Trung Đô, TP. Vinh.

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