Đến 11 giờ 30 phút sáng 25/10, tung tích của cháu bé vẫn chưa được tìm thấy, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích trên địa bàn phường Trung Đô, TP. Vinh.

Theo báo Nghệ An đưa tin, chính quyền phường Trung Đô, TP. Vinh cho biết, chiều tối 24/10, trên địa bàn phường có một cháu bé mất tích. Cụ thể, cháu bé tên là Nguyễn Anh Tuấn (SN 2013), trú tại khối 2, phường Trung Đô. Cháu cao khoảng 1m30.

Theo lời kể của người thân và hàng xóm, khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ, cháu Tuấn mặc áo màu tím than, trước ngực có sọc đỏ trắng, đi dép xốp màu đen kẻ ngang có chơi đá bóng cùng bạn, sau đó bóng lăn xuống sông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé - Ảnh: Báo Nghệ An

Cháu đuổi theo tìm bóng và mất tích sau đó. Khi biết cháu mất tích, gia đình, hàng xóm đã đổ ra tìm kiếm đồng thời báo lên chính quyền địa phương để hỗ trợ. Nhận được tin báo, phường Trung Đô đã cắt cử lực lượng phối hợp với Cảnh sát PCCC & CNCH để tìm kiếm cháu bé dọc khu vực sông Vinh và vùng lân cận.

Xuyên đêm 24/10 đến sáng 25/10, mọi nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng vẫn chưa có kết quả.

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