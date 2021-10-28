Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái loã thể, bị bao cát đè dưới mương nước

Xã hội 28/10/2021 09:27

Gia đình nghi phạm có hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai biến nên đi đứng khó khăn, mẹ già yếu cũng không làm được gì.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 27/10, Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn C. (29 tuổi; ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 24/10, người dân phát hiện một thi thể nữ giới dưới mương nước trong vườn dừa thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh nên báo với cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an xác định thi thể nạn nhân trong tình trạng lõa thể, bị một bao cát đè lên và đang trong giai đoạn phân hủy. Công an xác định nạn nhân là chị Đ.T.T.P (21 tuổi; quê An Giang; tạm trú xã Dương Tơ).

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc xác định đối tượng C. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, C. khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khám xét nơi ở của C., công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái loã thể, bị bao cát đè dưới mương nước - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn C. tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao động

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 27/10, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện tổ tự quản 3-xã Dương Tơ cho biết: "Nghi phạm C. là người địa phương còn nạn nhân chỉ là người đến địa bàn xã thuê trọ rồi đi làm thuê làm mướn. Nhìn ảnh cô gái này khá xinh đẹp và có quen biết với C. mấy năm nay. Có thông tin cho biết C. từng dẫn cô gái này về nhà chơi.

Bản thân nghi phạm là người từng lập gia đình và có một người con, không rõ vì lý do gì nhưng hiện hai vợ chồng C. đã ly hôn, không sống cùng nhau. Gia đình C. có hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai biến nên đi đứng khó khăn, mẹ già yếu cũng không làm được gì. C. ở cùng bố mẹ và con trai, hàng ngày chăm chỉ đi làm phụ hồ rồi chăm sóc bố mẹ. Đến khi bị công an bắt đi vì liên quan đến cái chết của cô gái dưới mương thì người dân mới biết và rất bất ngờ. Thậm chí trước hôm bị bắt C. vẫn đi đánh lưới bắt cá, không có biểu hiện bất thường hay hoảng loạn".

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