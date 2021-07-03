Sắp xét xử phúc thẩm lần 3 đối với mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Xã hội 03/07/2021 14:32

Liên quan đến sự việc nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp và sát hại, mới đây, phiên tòa phúc thẩm lần 3 những bị cáo có liên quan đã được ấn định thời gian diễn ra.

Theo Gia đình và Xã hội, dự kiến ngày 13/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bà Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên). Phiên tòa được xử lưu động tại TAND tỉnh Điện Biên, diễn ra trong một ngày.

Cùng vụ án, bị cáo Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán - chủ mưu vụ sát hại nữ sinh) cũng làm đơn kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ba bị cáo liên quan đến hành vi sát hại nữ sinh, gồm Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công không kháng cáo.

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Bà Trần Thị Hiền cùng con gái đã bị sát hại - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo Dân Việt, trước đó, tòa đã hai lần mở phiên phúc thẩm song đều hoãn với lý do vắng mặt luật sư bào chữa.

Bản án sơ thẩm cho biết, tháng 5/2017, bà Hiền biết việc mua bán ma túy có lợi nhuận cao nên đã mua 2 bánh heroin của Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu.

Thu là người đến biên giới mua hàng cấm. Sau đó, Công và Lường Văn Hùng giao ma túy cho bà Hiền. Quá trình tố tụng, bị cáo Trần Thị Hiền không thừa nhận cáo buộc và khai không quen biết Bùi Văn Công.

Còn Vì Thị Thu cho rằng cơ quan điều tra bức cung để ép bị cáo phải nhận mua bán 2 bánh heroin với Công. Thu chỉ thừa nhận đã bán 4 viên hồng phiến cho Công. Tuy nhiên, căn cứ lời khai các bị cáo đã nhận tội và tài liệu thu thập, tòa sơ thẩm nhận định Thu mua 2 bánh heroin về bán cho Công.

Bà Hiền trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Toán là người trông giữ số hàng cấm cho vợ. Còn Hùng đã đi cùng Công nhưng không trực tiếp giao dịch ma túy. Ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 năm tù. Còn Thu, Toán và Hùng lĩnh án chung thân.

Ngoài vụ án ma túy trên, tháng 6/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và 3 bị cáo Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng mức án tử hình trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

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Bà Hiền tại phiên phúc thẩm hồi tháng 6/2020 - Ảnh: Dân Việt

Quá trình xét xử, các bị cáo khai mục đích bắt cóc và sát hại nạn nhân là để ép bà Hiền trả số tiền 300 triệu mà nhóm bị cáo cho rằng mẹ của Duyên nợ chúng sau phi vụ giao dịch 2 bánh heroin nói trên.

Liên quan đến sự việc, theo Zing News, chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên chở gà đến khu dân cư C13 ở TP Điện Biên Phủ thì bị nhóm của Vì Văn Toán siết cổ, dùng xe tải chở về căn nhà ở huyện Điện Biên. Trong 3 ngày giam giữ, Duyên bị 6 tên thay nhau hãm hiếp.

Khi thấy cô gái nguy kịch, nhóm gây án đưa nạn nhân đến ngôi nhà hoang gần đó rồi sát hại. Thi thể nữ sinh được phát hiện một ngày sau đó. Sự việc gây rúng động dư luận suốt 1 thời gian dài, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều ra và bắt giữ những người có liên quan trong đó có cả mẹ của nạn nhân.

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