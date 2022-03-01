Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ việc cháu gái 5 tuổi tử vong và 2 anh trai nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột nhặt được trước cổng nhà.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 28/2, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ việc một cháu bé tử vong, 2 cháu bị thương phải nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc diệt chuột.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã vào cuộc, kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình chơi bên đường các cháu nhặt được một số ống thuốc do ai đó đánh rơi, tưởng là đồ uống, các cháu đã chia nhau uống" - vị lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho hay.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người đánh rơi những ống thuốc diệt chuột trên, tuy nhiên bước đầu cơ quan công an xác định đây là sự việc vô tình, không có ý đồ xấu.

1 người tử vong, 2 người nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện sau khi uống nhầm thuốc chuột - Ảnh minh họa: báo Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên đưa tin, trước đó, chiều 23/2, trong lúc đang chơi đùa trước cổng nhà thì cháu M.A.D. (SN 2011) và 2 em ruột là M.G.B. (SN 2012), M.T.N. (SN 2017), trú xóm 5, xã Nghi Phong có nhặt được một số ống thuốc diệt chuột. Tưởng đồ uống được nên cả 3 em đã lấy uống.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa 3 cháu tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc nặng, cháu M.T.N. đã tử vong, 2 cháu còn lại hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhặt thuốc chuột trước cổng nhà rồi chia nhau ăn, em gái tử vong, 2 anh nguy kịch Trong lúc chơi đùa trước cổng nhà, 3 anh em D. nhặt túi bóng chứa nhiều ống thuốc diệt chuột rồi đem chia nhau ăn. Vụ việc khiến bé gái 5 tuổi tử vong, 2 anh trai nguy kịch.

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