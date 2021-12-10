Ba bệnh nhân sau khi ăn thịt chuột, uống rượu qua 4 ngày nhập viện điều trị tiếp tục diễn biến xấu. 3 bệnh nhân đều phải thở máy và được bác sỹ theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
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Theo báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, sáng 10/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện tại sức khỏe của 3 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc sau khi ăn thịt chuột, uống rượu vẫn diễn biến xấu. Hiện cả 3 bệnh nhân đều phải thở máy và vẫn đang được các y bác sỹ tích cực theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Sau khi chẩn đoán, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nhận định, 3 bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum. Độc tố làm các bệnh nhân bị yếu cơ, liệt cơ và có thể ảnh hưởng lên tế bào thần kinh khiến bệnh nhân có chuyển biến nặng.
Trước đó, tối 4/12, A G. (17 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) và A K. (34 tuổi, trú thôn 10, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) và chị dâu A.K là Y Ka cùng ăn thịt chuột vừa bắt được khi sáng. Sau đó, cả 3 người đều có biểu hiện đau bụng, uể oải, đau đầu.
Đến sáng 6/12, cả 3 nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn kèm đau đầu, chóng mặt, mệt nhiều, da môi nhợt, khó thở, phổi thông khí kém, suy hô hấp.