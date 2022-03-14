TP.HCM: Trẻ nghi mắc COVID-19 tăng, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng số giường thu dung

Xã hội 14/03/2022 09:26

Trước tình hình trẻ em nghi mắc COVID-19 gia tăng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện có chuyên khoa nhi chủ động chuẩn bị giường để điều trị cho trẻ mắc COVID-19.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi tới các BV, Trung tâm Y tế cấp huyện, Thủ Đức và CDC TP về việc sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc COVID-19.

Những ngày qua, các bệnh viện ghi nhận số trẻ em đến khám do nghi mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng. Triệu chứng điển hình của các bệnh nhi là bị sốt, ho và đau họng. Do đó, để chủ động ứng phó với tình huống số mắc ở trẻ em tăng cao, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên tối thiểu 300 giường (trong đó có 50 giường hồi sức). 

GĐ các BV này phải chịu trách nhiệm quyết định cho bệnh nhi COVID-19 điều trị nội trú tại khoa Covid-19 hoặc phòng cách ly tại các khoa lâm sàng khác, tùy theo tình trạng của trẻ để đảm bảo công tác phòng chống lây nhiễm.

TP.HCM: Trẻ nghi mắc COVID-19 tăng, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng số giường thu dung - Ảnh 1
Trẻ mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện - Ảnh minh họa: Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Bệnh viện Nhi đồng 1 làm đầu mối tổ chức họp Tổ chuyên gia điều trị COVID-19 ở trẻ em của 3 bệnh viện nhi, thống nhất và có văn bản tham mưu cho Sở Y tế TP cập nhật chỉ định xét nghiệm sàng lọc ở trẻ em khi đến khám tại bệnh viện để phù hợp với giai đoạn hiện nay của dịch bệnh

Đối với các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi tổ chức khám, sàng lọc, điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em của Bộ Y tế.

Sẵn sàng thu dung, điều trị các trường hợp trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình và mức độ nhẹ đối với các trẻ không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Sở Y tế TP lưu ý các bệnh viện này chỉ chuyển tuyến trong các trường hợp trẻ có dấu hiệu chuyển nặng, hội chẩn với bệnh viện nhi tuyến trên trước khi chuyển viện. Tăng cường công tác hội chẩn từ xa, trao đổi chuyên môn, chuyển tuyến theo đúng cụm điều trị đã được phân công.

Tiếp tục cử nhân sự tham gia lớp tập huấn điều trị trẻ em mắc COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Báo cáo số liệu trẻ em điều trị COVID-19 hằng ngày của đơn vị lên "nền tảng số quản lý COVID-19 tại TP.HCM" của Sở Y tế TP.

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Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, người lao động là F0 có đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động.

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