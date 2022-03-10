Một kho hàng ở Nha Trang chứa hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Xã hội 10/03/2022 15:25

Khi kiểm tra căn nhà trên đường Thống Nhất, TP. Nha Trang, lực lượng công an phát hiện hơn 3.000 kit xét nghiệm COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 10/3, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, khi kiểm tra một căn nhà tại đường Thống Nhất, TP. Nha Trang đã phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc.

Cụ thể, chiều 9/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra kho hàng trong căn nhà nằm trên đường Thống Nhất, TP. Nha Trang. Cảnh sát phát hiện trong 10 thùng carton có hơn 3.000 kít xét nghiệm nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn chứng từ và do bà Võ Thị Mỹ Trang (quê thị xã Ninh Hòa) làm chủ.

Làm việc với công an, bà Lan khai nhận, toàn bộ kit xét nghiệm trên đặt mua trên mạng với giá 38.000 đồng/kit, về bán lại lời 4.000 đồng mỗi bộ. Sau đó, toàn bộ số hàng này bị niêm phong, xử lý.

Qua đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua kit xét nghiệm COVID-19 và các loại thuốc tại các cửa hàng có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi phát hiện hàng giả, kém chất lượng hoặc tăng giá thì trình báo để cơ quan chức năng xử lý.

Một kho hàng ở Nha Trang chứa hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Công an làm việc với bà Lan về nguồn gốc kit xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Tiền Phong

Tương tự sự việc này, trước đó, theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, ngày 4/3, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra nhiều của hàng vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test xét nghiệm nhanh và que lấy mẫu, 650 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá các các mặt hàng trên khoảng 800 triệu đồng.

Không chỉ vậy, ngày 3/3, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra Cửa hàng thuốc N.K. (địa chỉ tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng) do H.T.N. (SN1961 làm quản lý). Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 1.880 bộ kit xét nghiệm nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

 

 

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