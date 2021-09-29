NÓNG: TP. HCM được tài trợ 14 triệu kit test nhanh Covid-19

Xã hội 29/09/2021 11:23

Trước đợt xét nghiệm diện rộng dự báo sẽ cần nhu cầu lớn về kit test nhanh Covid-19, mới đây TP.HCM vừa được tài trợ tới 14 triệu kit test nhanh Covid-19.

Cụ thể theo Tuổi trẻ, chiều 28/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, trước đợt xét nghiệm diện rộng dự báo sẽ cần nhu cầu lớn về kit test nhanh Covid-19 nên thành phố đã xin Trung ương hỗ trợ, đồng thời kêu gọi tài trợ để tiết kiệm ngân sách.

Buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM chiều 28.9

Cũng trong buổi họp này, ông Tâm (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh) thông cho biết, hiện thành phố vừa nhận được 11,5 triệu kit test nhanh. Vài ngày tới sẽ có thêm 2,5 triệu kit nữa với sự hỗ trợ chung tay của cộng đồng.

Bên cạnh đó, để phòng trường hợp nguồn tài trợ kit test Covid-19 chưa về kịp, ngoài nguồn tài trợ này TPHCM cũng chủ động mua sắm để đảm bảo tính kịp thời trong quá trình xét nghiệm. 

Lao động đưa tin, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc sắp tiến tới "mở cửa" vào ngày 1/10 như nhiều dự thảo thì liệu có cần thiết kit test nhanh nữa hay không, ông Tâm cho biết: "Vẫn tuỳ thuộc vào kế hoạch mới có thể tính toán được số test cần dùng và sẽ có văn bản kiến nghị sau".

Trước đó, báo chí cũng đã đề cập vấn đề giá kit test nhanh ở Việt Nam hiện đang khá cao. Trong khi đó, một bộ test xét nghiệm nhanh ở nước ngoài chỉ có giá 1,5 USD, tương đương 35.000 đồng, nhưng hiện người dân đang phải trả giá gấp nhiều lần, đặc biệt là mỗi lần xét nghiệm SARS-CoV-2.

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"Tôi cảm thấy ra ngoài test không an toàn bằng việc mình tự test nên tôi không ra ngoài. Sau đó, thì tôi thấy rất nhiều người đến phá cửa và cưỡng chế tôi ra ngoài để test", bà L. kể với báo Pháp luật TP.HCM.

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