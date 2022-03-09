Liên tiếp phát hiện, thu giữ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc, bán trôi nổi trên thị trường

Cụ thể, nắm thông tin trên mạng xã hội, ngày 07/3/2022, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit Covid-19 Antigen Test Cassette, do nước ngoài sản xuất của anh N.Đ.S (SN:1989; trú tại: xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh) rao bán trên không gian mạng.

Theo cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện số kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Bước đầu đối tượng khai nhận, số kit test trên do chị gái gửi từ Thái Lan về cho N.Đ.S để bán kiếm lời nên không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì. Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, cùng ngày 7/3, Công an tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, khoảng 12h trưa nay, tại khu vực QL 3, thuộc địa phận xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tổ công tác của Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Khi yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 9 thùng hàng, bên trong có chứa 10.800 bộ kit test Covid-19. Xác minh ban đầu cho thấy, lái xe là Lê Văn Q. (SN 2003, trú huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Tại thời điểm kiểm tra, Q. cũng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời đưa người, phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận được một người đàn ông người Trung Quốc thuê chở hàng từ thị trấn Trà Lĩnh xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tạm giữ số hàng chưa rõ nguồn gốc - Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ vậy, theo thông tin trang An ninh tiền tệ/ Người đưa tin, ngày 3/3, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xe mô tô 2 bánh mang BKS: 38X1- 025.75 do L.T.A (SN 2005) trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện 100 kit test mang nhãn hiệu Realy Tech COVID-19 Antigen Rapid Test Device do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, L.T.A không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Qua xác minh, lực lượng chức năng được biết số tang vật trên là của L.T.M.H (SN 1975) trú tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời nên không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.M.H số tiền là 6.000.000 đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hoá vi phạm để xử lý theo quy định.