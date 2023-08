Liên tiếp phát hiện, thu giữ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc, bán trôi nổi trên thị trường

Theo cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, nắm thông tin trên mạng xã hội, ngày 07/3/2022, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit Covid-19 Antigen Test Cassette, do nước ngoài sản xuất của anh N.Đ.S (SN:1989; trú tại: xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh) rao bán trên không gian mạng.