Mua 100 bộ kit test nhanh trôi nổi về bán kiếm lời, người phụ nữ bị phạt 10 triệu và tịch thu toàn bộ tang vật

Xã hội 31/08/2021 14:58

100 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu đã bị lực lượng chức năng tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 31/8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai (QLTT) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với một cá nhân mua 100 kit test nhanh Covid-19 nhập lậu.

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, sáng 28/8, Đội QLTT số 2 (Đội QLTT cơ động thuộc Cục QLTT Gia Lai) phát hiện tại khu vực Chợ Thống Nhất, đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, có một người phụ nữ đang đứng bên xe mô tô, nhận 1 thùng hàng carton, đặt phía sau yên.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Đội QLTT số 2 đã tiến hành khám ngay phương tiện và thùng hàng. Qua kiểm tra, phát hiện thùng carton trên xe bà N.T.H.Đ có chứa 100 bộ kit test nhanh Covid-19.

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100 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu đã được lực lượng chức năng tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Số kit test nhanh này bao gồm 75 bộ trên nhãn ghi hiệu GenBody COVID-19 Ag và 25 bộ trên nhãn ghi hiệu Humasis COVID-19 AgTest. Toàn bộ hàng hóa trên có nhãn ghi xuất xứ từ Hàn Quốc. Bà Đ. trình bày số hàng trên mua trôi nổi trên mạng về để bán kiếm lời nên không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm hành chính và xử phạt bà Đ. với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời tịch thu toàn bộ 100 bộ kit test nhanh Covid-19 nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

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