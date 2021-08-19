100% người vào TP. Đà Nẵng phải test nhanh COVID-19 tại các chốt chặn kiểm soát dịch

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, từ 0 giờ ngày 19/8, UBND TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm 100% người trên phương tiện vào thành phố phải test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch.

Việc này nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19 là người trên phương tiện vào phố tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành để cách ly, điều trị kịp thời. Nguyên tắc thực hiện là chốt chặn các cửa ngõ, phương tiện vào thành phố chỉ đi qua 3 chốt kiểm soát dịch liên ngành gồm: Chốt trên đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), trạm CSGT Hòa Nhơn và trạm CSGT Hòa Phước.

UBND TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm 100% người trên phương tiện vào thành phố phải test nhanh Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tất cả người trên phương tiện vào thành phố, kể cả trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh) trong vòng 72 giờ, đều phải được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại các chốt kiểm soát dịch. Trường hợp không vào TP. Đà Nẵng mà chỉ đi ngang qua thì không thực hiện xét nghiệm.

Việc tổ chức lấy mẫu phải đảm bảo nguyên tắc "một chiều", đảm bảo giãn cách và đáp ứng các điều kiện cơ bản để tổ chức hiệu quả công tác lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp dương tính bằng test nhanh phải được cách ly tạm thời, vận chuyển đến trung tâm y tế để thực hiện cách ly, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Ưu tiên thực hiện xét nghiệm trước đối với các trường hợp đến thành phố từ các địa phương có dịch trên cả nước.

Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 19/8 cho đến khi có thông báo mới. Được biết, sau khi chốt chặn các cửa ngõ, lượng xe trung bình mỗi ngày vào phố tại 3 chốt kiểm soát dịch dự kiến tăng lên gấp 2 lần.

Cụ thể, chốt soát kiểm dịch đường Tạ Quang Bửu khoảng 2.362 lượt xe, tương ứng khoảng 3.779 người; trạm CSGT Hòa Nhơn 1.703 lượt xe, tương ứng khoảng 2.726 người; trạm CSGT Hòa Phước 2.879 lượt xe, tương ứng khoảng 4.606 người.