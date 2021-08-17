Ngày thứ 2 'phong thành', Đà Nẵng bắt giữ nhiều đối tượng ra đường tìm mua 'chất cấm'

Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa ngày thứ 2, nhiều đối tượng tại Đà Nẵng đã bị bắt do ra đường tìm mua chất cấm.

Thanh Niên đưa tin, chiều nay ngày 17/8 - tức là mới chỉ 2 ngày sau lệnh phong tỏa, công an các địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã bắt nhiều "con nghiện" liều mình ra đường tìm mua ma túy.

Cụ thể, tại đường Kỳ Đồng, phường Thanh Kê Đông, quận Thanh Khê, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thưởng, 27 tuổi và Đinh Văn Phát, 24 tuổi cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê đã bị tổ tuần tra Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính.

Thưởng (bên trái) và Phát (bên phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Khi được hỏi về lý do ra ngoài, Phát và Thưởng đã khai rằng bản thân là ngư dân đang trên đường ra vịnh Đà Nẵng để kiểm tra tàu cá và bơm nước chống chìm. Mặc dù vậy, công an phường đã phát hiện cả 2 đã gian dối qua quá trình xác minh thông tin.

Sau đó, các cán bộ nhận thấy Phát và Thưởng có dấu hiệu của người sử dụng ma túy vì vậy đã cho xét nghiệm thử và ra kết quả dương tính với ma túy đá. Thấy việc đã bại lộ, 2 đối tượng lúc này đã chịu khai thật rằng lý do mình ra đường là để đi tìm mua ma túy về "đập đá" đồng thời trước đó cũng đã sử dụng ma túy.

Cùng lúc đó, tại khu vực trước trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn, ngã tư Minh Mạng – Lê Văn Hiến, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện đối tượng Trần Ngọc Đức, 48 tuổi, ngụ tại phòng 703 chung cư B2 đường Văn Tiến Dũng, tổ 45 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đang đi lang thang.

Sau khi được tra hỏi về lý do ra ngoài, Đức cũng đã khai nhận mình đang tìm mua hàng về "đập đá" và kết quả xét nghiệm cũng cho ra dương tính với ma túy đá. Đức cùng 2 đối tượng Phát và Thưởng đều bị lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng/người về hành vi vi phạm không thuộc trường hợp được ra đường, đồng thời phạt 750.000 đồng/người về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

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