Một người phụ nữ tại An Giang mới đây đã bị phạt tù vì đánh người đang thi hành công vụ. Nguyên nhân sâu xa chính là do bênh chồng bị lập biên bản ra đường không cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo Thanh Niên, Tòa Án Nhân Dân huyện Phú Tân, tỉnh An giang vào ngày 17/8 đã tuyên phạt Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân mức án 7 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Dựa theo cáo trạng trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/8 vừa qua, tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cụm số 4 của huyện Phú Tân đang trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên tỉnh lộ 951 thì phát hiện một người đàn ông ra đường không có lý do cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội tại khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc.

Bị cáo Trần Thị Tuyền phải ngồi tù 7 tháng vì chống người thi hành công vụ - ảnh: Thanh Niên

Người đàn ông kể trên chính là ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi - chồng của bị cáo Trần Thị Tuyền. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, ông Cường đã nêu lý do mình ra ngoài là "ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi". Vì lý do này không hề phù hợp với giai đoạn giãn cách xã hội nên tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý ông Cường về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Ngay sau đó, bị cáo Trần Thị Tuyền nghe tin chồng mình bị xử lý nên đã đến tận nơi lực lượng công an lập biên bản và chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời lẽ thô tục. Tổ công tác lúc này đã yêu cầu cưỡng chế Trần Thị Tuyền và đưa về trụ sở để làm việc. Nhưng Trần Thị Tuyền lúc này không những không chấp hành mà còn lao đến đánh một chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ.

Trần Thị Tuyền ngay sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

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