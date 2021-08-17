Sở Y tế TPHCM chính thức thông tin đưa thuốc kháng virus vào thử nghiệm điều trị COVID-19

Xã hội 17/08/2021 20:31

Ngày 17/8, Sở Y tế TP.HCM vừa chính thức thông tin về việc đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào thử nghiệm điều trị COVID-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 17/8, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký văn bản cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.3).

Theo đó, ngoài 6 hoạt động đang triển khai, thành phố đã lập các Trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố và tổ dân phố để hỗ trợ cho người F0 thở oxy trong khi Tổ phản ứng anh tới hỗ trợ.

Nội dung quan trọng nhất của văn bản mới được ký là hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus mới SARS-CoV-2 của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế đã có khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông heparin tiêm dưới da cho những trường hợp có độ nặng từ trung bình trở lên. Sử dụng thuốc kháng virus (Molnupiravir) và các thuốc kháng đông dạng uống (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran) hiện đang được nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá hiệu quả điều trị COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang bùng phát với nhiều trường hợp chuyển nặng tại nhà như hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các thuốc này theo hướng dẫn như trên nhằm hạn chế tỷ lệ chuyển nặng tại nhà.

Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện tăng cường nghiên cứu ứng dụng các thuốc này trong điều trị COVID-19 nhằm đóng góp vào kho dữ liệu khoa học của ngành, làm căn cứ để kiến nghị Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế bổ sung vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 trong thời gian tới.

Hướng dẫn toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà (dành cho người lớn):

1. Molnupiravir 400mm uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên, uống 5 ngày liên tục.

2. Paracetamol 500mg uống 1 viên khi sốt trên 38 độ C, có thể lặp lại mỗi 4 giờ đến 6 giờ nếu vẫn còn sốt.

3. Các loại vitamin (đa sinh tố, vitamin C) uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên.

Nếu ông/bà có cảm giác khó thở hoặc đo SpO2 dưới 95% nhưng chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hỗ trợ, ông bà có thể uống thêm các thuốc sau:

4. Dexamethasone 0,5mg uống ngày 1 lần, sáng 12 viên sau khi ăn (tương đương 6mg/ngày).

Hoặc: Methylprednisolone 16mm uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên sau khi ăn.

Hoặc: Prednisolone 5mg uống ngày 1 lần, sáng 8 viên sau khi ăn (tương đương 40mg/ngày).

5. Rivaroxaban 10mg, uống ngày 1 lần, sáng 1 viên.

Hoặc: Apixaban 2,5mg uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên.

Hoặc: Dabigatran 110mg uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên.

Lưu ý, toa thuốc chỉ sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Thuốc số 1 là thuốc có kiểm soát, được cung cấp theo chương trình của Bộ Y tế. Riêng thuốc số 4 và thuốc số 5 không sử dụng trong các trường hợp: Phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một trong những bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu, các bệnh lý dễ gây chảy máu.

Đối với bệnh nhân đang điều trị bệnh lý nền, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng toa thuốc này.

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