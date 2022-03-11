Bên cạnh đó, dẫn tin từ Tổ Quốc, mới đây Bộ Y Tế cũng đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội. Trong đó, giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh được cấp bởi trung tâm y tế địa phương.

Cách cấp giấy F0 trên hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19

Bước 1: Bạn cần thực hiện test nhanh Covid-19 tại nhà hoặc tại các trung tâm xét nghiệm, cơ sở y tế, bệnh viện. Nếu thực hiện test nhanh tại nhà, cần quay video lại với đầy đủ các bước để là bằng chứng.

Bước 2: Nếu có kết quả dương tính với Covid-19 bạn cần chủ động khai báo thông tin tại Hệ thống quản lý người bệnh Covid-19 theo link: https://tracuuf0.medinet.org.vn/khaibao.htm. Sau đó, bạn nhấn mục Khai báo F0 và thực hiện xác thực số điện thoại.

Bước 3: Bạn thực hiện điền đầy đủ chính xác tất cả các thông tin, nhập mã bảo mật và chọn Tiếp theo.

Bước 4: Sau khi khai báo xong, trạm y tế sẽ đánh giá tình trạng F0 của bạn bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa và tiếp nhận F0 trên nền tảng quản lý Covid-19 này.

Bước 5: Trong thời gian thực hiện cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế sẽ quản lý và chăm sóc, theo dõi F0 trên hệ thống theo quy định. Khi đã hoàn thành cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận bản giấy hoặc gửi bản điện tử qua email mà bạn đã khai báo ở Bước 2.