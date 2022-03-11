Khuyến nghị người lao động sau mắc Covid-19 nên mở tài khoản cá nhân để hưởng chế độ BHXH

Xã hội 11/03/2022 09:41

Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, người lao động là F0 có đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 10/3, BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động mở tài khoản cá nhân để khi có hướng dẫn chứng nhận nghỉ việc cho F0 điều trị tại nhà cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền hưởng chế độ vào tài khoản đảm kịp thời, minh bạch.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc công nhận F0 bằng 7 loại giấy tờ gồm:

- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp;

- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp;

- Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp;

- Giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, Tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà;

- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung;

- Phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến) có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.

Khuyến nghị người lao động sau mắc Covid-19 nên mở tài khoản cá nhân để hưởng chế độ BHXH - Ảnh 1
F0 điều trị tại nhà được cấp giấy xác nhận tình trạng khỏi Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Theo BHXH Việt Nam, hiện ngành đã sẵn sàng cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ BHXH cho người lao động bị F0 ngay khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, người lao động là F0 có đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động; vừa đảm kịp thời, minh bạch đến tận tay người lao động, vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ, cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, số lượng người mắc Covid-19 điều trị tại nhà gia tăng, hiện có hàng trăm ngàn người đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau).

Nhiều địa phương, số bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà rất lớn và đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bởi theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận này do các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện, trong khi đa số người lao động điều trị Covid-19 tại nhà chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp nên các giấy tờ này không đạt tiêu chuẩn để làm cơ sở đề nghị hưởng BHXH.

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