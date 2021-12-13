Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được thay đổi như thế nào?

Xã hội 13/12/2021 09:27

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động,dựa vào dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: 1- Các đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXHtrợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022; 2- Các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP nghỉ hưởng trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1-2022 bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12/2021 nhân 1,074.

Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Tăng lương hưu, trợ cấp 7,4% - Ảnh: NLĐ

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh cộng 200.000/tháng.

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh bằng 2.500.000 đồng/tháng.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP và hướng dẫn trên. Đồng thời, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng thuộc diện quản lý.

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Từ khóa:   lương hưu trợ cấp BHXH trợ cấp hằng tháng

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