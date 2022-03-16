Bộ Y tế chốt phương án cuối cùng về quy định cho khách nhập cảnh khi vào Việt Nam

Xã hội 16/03/2022 09:30

Theo công văn mới này quy định, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính, không cần cách ly khi vào Việt Nam.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 15/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Công văn 1265 quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, Bộ ra quy định về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh như sau:

- Về xét nghiệm, đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: phải có kết quả xét nghiệm  âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh 72 giờ, nếu xét nghiệm PCR hoặc 24 giờ nếu test nhanh, được  cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. 

- Đối với người nhập cảnh theo các đường khác (đường bộ, đường thủy, đường sắt), phải có xét nghiệm âm tính như trên.

- Nếu khách chưa có kết quả xét nghiệm âm tính, phải xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ đầu (bằng PCR hoặc test nhanh) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú, nếu dương tính phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 

(*) Lưu ý: Theo quy định mới, trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân. Như vậy, hành khách đến Việt Nam khi nhập cảnh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính là có thể đi lại, tham quan, không cần chứng nhận đã tiêm vắc xin, không phải cách ly.

Bộ Y tế chốt phương án cuối cùng về quy định cho khách nhập cảnh khi vào Việt Nam - Ảnh 1
Khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam không cần phải cách ly - Ảnh: báo Chính phủ

Với việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, người nhập cảnh phải thực hiện trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.  

Tại cửa khẩu, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu  giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp... ) thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh, khách tự theo dõi sức khỏe, nếu có các  triệu chứng nghi nhiễm bệnh thì cần khai báo để được hướng dẫn, quản lý kịp thời.

Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế  dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần với người xung quanh. 

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