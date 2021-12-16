Bộ Y tế 'chốt' phương án cách ly ngừa Covid-19 dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 1/1/2022

Xã hội 16/12/2021 20:49

Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCMBộ Y tế vừa có công văn hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.

Hướng dẫn này không áp dụng với trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế hoặc có thoả thuận hợp tác song phương.

Hướng dẫn yêu cầu người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi). Khi nhập cảnh vào Việt Nam phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-Covid) để khai báo y tế.

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Ngày 1/1/2022 Bộ Y tế áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Internet

Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine Covid-19 (tiêm miễn phí) trong thời gian thực hiện cách ly (nếu đủ điều kiện).

Thực hiện chi trả chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Cụ thể, đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Ngày thứ 3 nếu xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19: Thực hiện cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7, nếu âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày, trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Người nhập cảnh là trẻ em và người cao tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền được cách ly cùng cha/mẹ/người chăm sóc. Điều kiện là người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly.

Trường hợp nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà thì người cách ly phải thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn hoặc tại cơ sở cách ly tập trung.

Bộ Y tế yêu cầu người nhập cảnh, trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Phương tiện vận chuyển người nhập cảnh hạn chế dừng, đỗ dọc đường.

Thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh kể từ ngày 1/1/2022, không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế theo quy định trước ngày ban hành công văn này.

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Từ khóa:   Covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam Bộ Y tế

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