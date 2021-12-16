Trong ngày 16/12, thành phố ghi nhận 1.330 trường hợp nhiễm nCoV. Riêng quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận có 436 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Zing News, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 16/12, thành phố ghi nhận 1.330 trường hợp nhiễm nCoV. Trong đó, các bệnh nhân được ghi nhận tại cộng đồng (574), khu cách ly (503), khu phong tỏa (253). Sau ngày 15/12 ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục, Hà Nội tiếp tục xác định lượng người dương tính ở ngưỡng cao. Thành phố có 2 ngày liên tiếp phát hiện trên 1.300 F0.

574 ca cộng đồng tại Hà Nội được ghi nhận tại 168 xã, phường thuộc 25/30 quận, huyện, thị xã gồm: Hai Bà Trưng (127), Hoàng Mai (93), Long Biên (85), Hà Đông (43), Thanh Trì (38), Bắc Từ Liêm (28), Tây Hồ (26), Đống Đa (23), Nam Từ Liêm (23), Gia Lâm (22), Cầu Giấy (16), Ba Đình (15), Hoàn Kiếm (6), Hoài Đức (5), Thanh Xuân (5), Đông Anh (4), Ba Vì (4), Thạch Thất (2), Sóc Sơn (2), Chương Mỹ (2), Đan Phượng (1), Thanh Oai (1), Phú Xuyên (1), Mê Linh (1) và Phúc Thọ (1). Trong vòng 24 giờ qua, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ghi nhận 436 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Internet Trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) tại Hà Nội, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận là 22.797 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 8.797 ca, số mắc đã được cách ly là 14.000 ca.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến nay, 92% người dân trên 18 tuổi tại Hà Nội đã được bao phủ 2 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19. Cập nhật mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy 9.886 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại thành phố. Cụ thể: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (82), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (175), 29 bệnh viện của Hà Nội (2.018), 4 cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 (3.235), các trạm y tế lưu động (3.312) và 1.064 bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà. Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở. Ông yêu cầu UBND thành phố giao quyền rõ ràng cho quận, huyện, thị xã, xác định cấp độ và triển khai các biện pháp áp dụng tương ứng. Từng địa phương đánh giá và xác định nhu cầu bố trí các trạm y tế lưu động theo số dân và từng cấp độ dịch. Vị lãnh đạo cũng yêu cầu từ cấp thành phố đến cơ sở và người dân không chủ quan trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch làm virus lây lan rộng trên địa bàn.

Sau 4 ngày TP.HCM tổ chức dạy học trực tiếp đã xuất hiện 8 trường dương tính với SARS-CoV-2 TP.HCM đã xuất hiện 8 F0 trong trường học. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh ở phía trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã chủ trương các phương án phòng, chống nguy cơ lây nhiễm và học sinh trên địa bàn thành phố vẫn sẽ đi học bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ghi-nhan-hon-1330-truong-hop-mac-sars-cov-2-rieng-quan-hai-ba-trung-co-hon-400-nguoi-nhiem-benh-441836.html