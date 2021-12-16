Sau 4 ngày TP.HCM tổ chức dạy học trực tiếp đã xuất hiện 8 trường dương tính với SARS-CoV-2

TP.HCM đã xuất hiện 8 F0 trong trường học. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh ở phía trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã chủ trương các phương án phòng, chống nguy cơ lây nhiễm và học sinh trên địa bàn thành phố vẫn sẽ đi học bình thường.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Từ ngày 13/12, hơn 90% học sinh tại khối 9 và khối 12 trên địa bàn TP.HCM đã đến trường đi học trở lại. Để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế thực hiện diễn tập, tăng cường các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Ngày 16/12 tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết: "Đã có 8 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 được phát hiện tại trường học, trong đó có 6 học sinh và 2 giáo viên".

Chỉ 4 ngày học khối lớp 9 và lớp 12 trở lại trường học ở TP.HCM đã xuất hiện 8 dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Internet

Cũng theo thông tin từ phía Vietnamnet, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, học sinh đi học vẫn đạt trên 90% với khối lớp 9 và hơn 93% với khối 12.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay trong 2 tuần học thí điểm tập trung vào an toàn là chính, trong đó thầy cô dạy trên lớp, quan sát và xử lý các tình huống, không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm chứ không đặt nặng vấn đề kiến thức.

Trong trường hợp nếu bùng phát dịch ở 1 trường, ông Hiếu cho hay đa số học sinh đã tiêm vắc xin do vậy công tác truyền thông, thông tin cho học sinh yên tâm. Khi có ca nhiễm thực hiện theo quy định của ngành Y tế, không gây hoang mang, lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên intetnet.

Còn ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khuyên các trường các thầy cô không nên quá lo lắng khi phát hiện học sinh có triệu chứng và test dương tính với Covid vì những bước quy trình đã có đầy đủ. Hơn nữa hầu hết 100% học sinh lớp 12 đã tiêm chủng. Thực tế, qua theo dõi tình hình trẻ em mắc covid-19 chỉ tập trung ở những trẻ có nguy cơ. Do vậy các trường cần theo dõi sức khoẻ các em nhất là những em nằm trong nhóm này.

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