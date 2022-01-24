Bình Dương ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên: Là người nhập cảnh về từ Canada

Từ lúc phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đến nay, sức khỏe của nữ bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 23/1, Sở Y tế Bình Dương thông tin kết quả xét nghiệm phân lập virus từ Viện Pasteur TP.HCM về 3 trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh, trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Cụ thể, ca nhiễm Omicron là nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Việt Nam. Ngày 9/1/2022, cô nhập cảnh từ Canada về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN09, số ghế 27A. Ngay sau khi xuống sân bay, cô được cách ly tại khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 11/1, cô được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính, chỉ số CT=18.7, được chuyển vào khu điều trị.

Từ lúc phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đến nay, sức khỏe của nữ bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt. Theo ngành y tế tỉnh Bình Dương, đây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron từ người nhập cảnh về nước, được cách ly từ trước nên không nguy hiểm cho cộng đồng.

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Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngành y tế tỉnh đang kích hoạt phương án ứng phó trước biến thể Omicron. Theo đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương thiết lập nhóm điều phối, nắm tình hình dịch bệnh, giường bệnh, nhân lực, vật tư y tế,… để khắc phục tình trạng thiếu hụt, quá tải cục bộ ở từng cơ sở y tế.

Các địa phương xây dựng mô hình điểm về y tế cộng đồng tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, tập luyện cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý F0 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng, phấn đấu hoàn thành bao phủ vắc xin mũi 3 trong tháng 1/2022.

Hiện số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giảm nhanh, ghi nhận mỗi ngày còn 30 - 40 ca. Về tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19, đến nay tỉnh đã có gần 1 triệu người tiêm xong mũi 3.

Lịch trình di chuyển của 3 ca mắc Omicron trong cộng đồng ở TP HCM Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã tiến hành điều tra dịch tễ sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP về 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-ghi-nhan-ca-nhiem-omicron-dau-tien-la-nguoi-nhap-canh-ve-tu-canada-447591.html